Verkmästare vid vår Axima anläggning i Kumla
Axima AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kumla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kumla
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som verkmästare styr du den dagliga verksamheten och ansvarar för det långsiktiga utvecklingsarbetet för att nå avdelningens uppsatta mål och säkerställer att alla projekt genomförs effektivt och enligt högsta standard.
Rollen innebär personal- och budgetansvar och du kan vänta dig en vardag i högt tempo med varierande utmaningar.
Du har goda tekniska kunskaper för att stötta våra servicetekniker i sitt arbete.
Du administrerar verkstadsordrar i vårt affärssystem M3 och supporterar servicetekniker i sin
arbetsorder-app.
Rollen som verkmästare har ett tätt samarbete med sälj- och reservdelsavdelningen.
Till din hjälp finns branschens mest engagerade kollegor och styrkan i ett stort företag som ger mycket lokal frihet.Kvalifikationer
God kommunikativ och social förmåga är ett krav då tjänsten innebär många kontakter med kunder, leverantörer och medarbetare.
För att klara arbetet tror vi att du har tidigare erfarenhet från ledande befattning med personalansvar och har kännedom om lantbruks branschen.
Du ska kunna hantera högt tempo, vara självgående, noggrann, ordningsam, en lagspelare, flexibel och ha stort kundfokus.
Datorvana och B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med mycket frihet under ansvar.
Vill du vara med i ett marknadsledande TEAM, sök jobbet!www.axima.se
VILLKOR
Heltid, tillsvidare.
Tillträde omgående, efter överenskommelse.
UPPLYSNINGAR
Robin Ohlson, Verkmästare, 019-308692
Vi tror på våra ledord som är Engagemang – Tillgänglighet – Trygghet
Välkommen till www.axima.se
ANSÖKAN
Ansök genom att fylla i formuläret så snart som möjligt, urval sker löpande!
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service. Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 1650 Mkr.Axima representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Krone, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, med flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axima AB
(org.nr 556665-9487), https://www.axima.se/jobba-har/
Frommesta 304 (visa karta
)
692 91 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verkmästare Axima Kumla Kontakt
Robin Ohlson 019-308692 Jobbnummer
10007779