Verkmästare till Thermo King i Stockholm
2025-11-03
I den här rollen får du möjlighet att arbeta i en stabil och välfungerande verksamhet där du ansvarar för att leda det dagliga arbetet i verkstaden. Med ett nära samarbete med både tekniker och kunder är du en viktig del av att säkerställa hög kvalitet, god service och ett effektivt arbetsflöde. Rollen passar dig som trivs med att ta ansvar, fatta beslut och vara en naturlig kontaktpunkt i verkstadsdriften.
Som Verkmästare ska du även ta emot och planera bokningar av verkstadsjobb, fördela arbetet till teknikerna samt säkerställa att rätt uppdrag ges till rätt person vid rätt tidpunkt. Du hanterar arbetsordrar och fakturering samt ser till att allt dokumenteras korrekt i systemet. Du kommer även att hantera och beställa reservdelar samt säkerställa att allt material finns tillgängligt i god tid.
Du har en nära dialog med kunder och fungerar som kontaktperson under hela processen I rollen rapporterar du till lokal servicechef/verkstadschef i Stockholm och du samarbetar tätt med övriga delar av organisationen för att verkstaden ska fungera så effektivt och kvalitativt som möjligt. Anläggningen är idag belägen i Årsta, men kommer under tredje kvartalet 2026 att flyttas till nordvästra Stockholm.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning eller liknande roller inom fordonsbranschen, alternativt en stark teknisk bakgrund och en vilja att ta större ansvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet från fordonsbranschen, gärna från den tunga sidan, men erfarenhet från den lätta sidan fungerar också.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad, tekniskt kunnig och lösningsorienterad person som trivs med att leda andra. Som person är du trygg i dig själv, har en god kommunikativ förmåga och trivs med att skapa struktur och ta ansvar. Du har lätt för att skapa goda relationer med både medarbetare och kunder och har en naturlig förmåga att driva arbetet framåt. God datorvana och kännedom om affärs- och verkstadssystem behövs. B-körkort är ett krav, har du C-körkort är det meriterande.Om företaget
Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar, bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare June Pärnänen, june.parnanen@autorekrytering.se
