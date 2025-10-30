Verkmästare till Lantmännen Maskin i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Har du ett tekniskt intresse och trivs med att organisera, planera och leda andra?
StudentConsulting söker nu på uppdrag av Lantmännen Maskin en verkmästare till deras anläggning i Umeå. Rollen passar dig som vill vara en nyckelperson i en verksamhet där struktur, planering och kundkontakt står i fokus.
Som verkmästare hos Lantmännen Maskin har du en central roll i den dagliga i verkstaden. Du leder, fördelar och koordinerar arbetet för deras servicetekniker - både på verkstad och ute på fält. Rollen innebär inget personalansvar, men du har ett tydligt arbetsledaransvar och fungerar som en viktig länk mellan platschef, tekniker och kunder.
Du arbetar nära både kollegor och kunder och har stort fokus på planering, struktur och kundnöjdhet. En viktig del av rollen är även administration och arbete i våra affärssystem. Du utgår från kontoret och jobbar dagtid, måndag till fredag kl. 07-16.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och samordna den dagliga verksamheten i verkstaden
• Planera och koordinera fältteknikernas uppdrag samt följa upp arbetsorder
• Ha löpande kontakt med kunder och tekniker samt bidra till goda kundrelationer och försäljning
• Sköta administration och fakturering i affärssystem
• Driva förbättringsarbete och struktur enligt 5S samt bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö
Vid behov kan du även själv stötta i det praktiska arbetet som servicetekniker, men det är inte ett huvudsakligt fokus i rollen.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• God administrativ förmåga och datorvana (vana av affärssystem är meriterande)
• Erfarenhet av arbetsledning eller koordinerande roll
• Intresse och grundläggande kunskap inom teknik, fordon eller maskiner
• Förmåga att planera, strukturera och prioritera
• God kommunikativ förmåga och känsla för service
• Körkort B
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från verkstad, jordbruk, entreprenad eller fordonsbranschen.
Hos Lantmännen Maskin blir du en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och kundfokus står i centrum. Du får möjlighet att växa både personligt och professionellt genom interna och externa utbildningar. Du erbjuds en varierad vardag där du får stort ansvar och inflytande över verkstadens dagliga drift, samt goda förmåner och en arbetsplats som satsar på mångfald och inkludering.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Lydia Kvist, Rekryterare på StudentConsulting - Mail: lydia.kvist@studentconsulting.com
