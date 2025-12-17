Verkmästare Scania Sverige AB Kungens Kurva - Region Stockholm Syd
2025-12-17
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden.
Om rollen
Brinner du för att utveckla människor i en teknisk utmanande miljö för skapa engagerade medarbetare som hjälper våra kunder på bästa möjliga sätt. Då kan du vara den vi söker! Du får representera ett av världens starkaste varumärken där stolta, glada och krävande kunder är en del av din vardag.
Vi söker nu en ny verkmästare till vår anläggning i Kungens Kurva - Region Stockholm Syd!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att det dagliga arbetet utförs enligt gällande instruktioner på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt, vilket är ekonomiskt både för kunden och för verkstaden. Hos Scania är arbetsmiljöarbete prioriterat och du har en ledande roll att uppmuntra och säkerställa ett säkert och långsiktigt hållbart arbetssätt. Som en medlem av serviceteamet är du delaktig i verkstadens administration och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla goda relationer med kunder och säkerställer att planering av arbeten och information om utfört arbete är tydliga internt och till kund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter i denna roll kommer vara att planera arbeten i dialog med kund och tekniker på verkstaden, ha kontakt med teknisk support och att säkerställa effektivitet och kvalité på arbetet som utförs. I serviceteamet täcker vi upp för varandra, och du kan komma att kliva in även i andra roller.
Vem är du?
* Du trivs med många kontakter, att hantera en mängd ärenden och du kan snabbt rycka in och hjälpa dina kollegor med tekniska problem.
* Du har en teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet och ett stort intresse för fordon.
* Du är driven, kommunikativ och besitter en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer.
* Du är duktig på att planera och organisera.
* Som person är du serviceinriktad och ordningsam.
* Du bidrar med ett gott humör och en hög arbetsmoral.
* Framförallt brinner du att utveckla människor.
Som en del av vårt team är du flexibel och trivs med utmaningen att lösa såväl snabba som mer komplexa ärenden åt våra kunder. Du behärskar svenska och engelska både i tal och skrift. Körkort B-behörighet är ett krav, har du även C, CE och/eller D-behörighet är det meriterande. Dina bidrag med goda idéer i vårt förbättringsarbete välkomnas, då vi ständigt utmanar våra processer.
Vilka är vi?
Vi är ett team med trevliga och duktiga kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning. Tillsammans hjälper vi varann att växa med uppgiften och att utvecklas både i karriär och som person.
Scania erbjuder
Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, samt förmånlig tjänstepension och försäkring. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig!Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 2026-01-31. En bakgrundskontroll kommer behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta: Fiete Lachmann, Service Manager, fiete.lachmann@scania.com
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
