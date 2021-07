Verisure-säljare på deltid till ny shop-in-shop på Elgiganten i - Workshop International Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Workshop International Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07WorkShop - The consumer experience agency är Nordens största och ledande retailbyrå och jobbar med några av världens största varumärken. Vi kombinerar strategiska, kreativa och taktiska tjänster för att kunna skapa innovativa kundupplevelser både online och offline. Var med och skapa unika och engagerande pop up koncept åt olika varumärken, bli en av marknadens bästa brand ambassadors, utveckla och driv butikskoncept eller bli expert på sociala medier. WorkShop är med hela vägen från idéstadiet till genomförandet. Vår kultur präglas av en stark gemenskap där alla har möjligheten att få sin röst hörd.Vi på WorkShop söker nu efter säljare på deltid till ny shop-in-shop för vår kund Verisure. Vi söker efter dig som vill utvecklas inom kundservice och försäljning samt skapa framgångsrika möten. Tjänsten är perfekt för dig som är i början på din karriär inom retail.Som säljare kommer du att marknadsföra Verisures produkter och tjänster samtidigt som du agerar ambassadör för varumärket. Ditt främsta mål är att sälja in deras lösningar samt boka in hembesök där säljare kommer hem till kunden för en säkerhetsrådgivning. Tillsammans med säljarna på fält är ditt uppdrag att bibehålla kundens intresse för företagets koncept. Det är därför viktigt att du bidrar med en förstklassig kundupplevelse genom att ha en bred kunskap om produkterna och tjänsterna samt en positiv attityd.2021-07-07Vi söker dig som är driven och gillar att arbeta i högt tempo mot uppsatta mål och som känner att en rörlig lön är motiverande. Som person är du utåtriktad, energisk och älskar att träffa nya människor.För att lyckas i rollen ser vi även att du uppfyller följande kriterier:Du har cirka 1 års erfarenhet av försäljning i butik eller service.Du är positiv, motiverad och social.Du är flexibel och lösningsorienterad.Du är en naturlig glädjespridare och en relationsskapare.Du har ett brinnande intresse för detaljhandeln.Bonus om du har ett intresse för säkerhetslösningar.Meriterande om du tidigare jobbat med uppsökande försäljning.Arbetsort: Stockholm.Start: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.Arbetstid: Deltid.WorkShop erbjuder en spännande tjänst i en internationell och dynamisk organisation där tiden mellan idé och beslut alltid är kort. Vill du bli en del av vårt team?Vi håller intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag för tjänsten är 2021-07-11. Ansökan sker via hemsidan, vi tar inte emot ansökningar via mail.Lär dig mer om vårt företag på work-shop.com ( https://www.work-shop.com/) och följ oss gärna på Facebook ( https://www.facebook.com/workshoptheconsumerexperienceagency), LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/724670/admin/) and Instagram ( https://www.instagram.com/workshopretail/)! Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-11Workshop International Sweden AB5851715