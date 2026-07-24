Verifieringsingenjör inom elektronik och inbyggda system till Permobil
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2026-07-24
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Vill du arbeta med teknik som gör skillnad på riktigt? Som verifieringsingenjör hos Permobil får du en central roll i att säkerställa att avancerade hjälpmedel är säkra, tillförlitliga och fungerar som de ska för människor världen över. Här får du kombinera elektronik, testning och problemlösning i en tekniskt varierad roll där ditt arbete bidrar till att utveckla produkter. Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Permobil är ett internationellt medicintekniskt företag som utvecklar avancerade hjälpmedel inom mobilitet, där teknik och innovation används för att skapa större frihet i människors vardag. Utvecklingen sker i nära samarbete mellan ingenjörer, specialister och användarperspektiv, i en miljö där kvalitet och säkerhet är avgörande.
Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där elektronik, inbyggda system och verifiering spelar en central roll i att säkerställa att produkterna håller högsta standard innan de når användaren.
Du erbjuds:
En tekniskt utmanande roll där du får arbeta med elektronik, batterisystem och inbyggda lösningar
Möjligheten att bidra till produkter som skapar ökad självständighet och livskvalitet för användare världen över
En internationell arbetsmiljö med kompetenta kollegor inom flera tekniska områdenDina arbetsuppgifter
Som verifieringsingenjör arbetar du med att säkerställa kvalitet och funktion i företagets avancerade produkter. Rollen har ett särskilt fokus på elektronik, batterier och inbyggda system, områden där noggranna tester och teknisk förståelse är avgörande.
Du kommer bland annat att:
Genomföra verifiering och tester av elektroniska lösningar och inbyggd mjukvara
Utföra batteritester där du bland annat mäter strömförbrukning, lägger på laster och stresstestar elektronik
Arbeta med kravställning kopplat till batterier och batteriladdare
Läsa, tolka och arbeta utifrån tekniska krav, standarder och regulatoriska dokument
Bidra till utveckling och förbättring av testriggar och verifieringsmetoder
Dokumentera och rapportera testresultat
Vi söker dig som
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, inbyggda system eller annat relevant tekniskt område
Har ett stort intresse för elektronik och hårdvarunära problemlösning
Är bekväm med att arbeta på engelska, både muntligt och skriftligt, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av batterier, batterisäkerhet eller laddsystem
Erfarenhet av verifiering, kravställning och/eller testutveckling
Erfarenhet från medicinteknik eller annan regulatorisk miljö
Programmeringskunskaper i C/C++ eller Python
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär och dig som har tidigare erfarenhet. För dig som är junior är en stark teknisk utbildningsprofil, relevant examensarbete eller praktisk erfarenhet inom elektronik/inbyggda system meriterande.
Som person är du noggrann, säkerhetsmedveten och tar ansvar för ditt arbete. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och behåller lugnet när förutsättningarna förändras.
Vidare ser vi att du är:
Stabil
Ansvarstagande
Ordningsam
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "71WSEG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011212