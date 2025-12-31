Venture Analyst (Junior) - Deep Tech & Early-Stage Investments
Vi söker dig som är nyfiken på ny teknik, analytisk och trivs med att snabbt sätta dig in i nya områden. Du har även ett intresse för ekonomi/affärsutveckling samt en välutvecklad förmåga att strukturera, analysera och kommunicera komplexa frågeställningar.
Du trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna varierar och där du växlar mellan allt från investeringar i tidiga uppstartsbolag till förvaltning och uppföljning av bolag i uppskalningsfas.
Rollen präglas av stor frihet under ansvar och kräver hög flexibilitet, då du kommer att arbeta i ett litet, engagerat team med nära samarbete med våra partners. För rätt person erbjuder tjänsten en unik möjlighet att få djup insyn i riskkapital branschen, från investering till exit, samt att bygga starka nätverk och utveckla en gedigen förståelse för riskkapital verksamhet och bolagsbyggande.
Som del av teamet deltar du i hela investeringsprocessen, från prospektering till investering och aktiv förvaltning.
Du analyserar forskningsintensiva startups inom deep tech med fokus på marknad, teknik, team och finansiering. Arbetet innefattar bland annat:
Marknads- och branschanalyser samt kund- och expertintervjuer
Konkurrensanalys och analys av jämförelsebolag
Cap table- och finansieringsanalys, inklusive enklare finansiell modellering
Framtagning av investerings-PM samt medverkan i beslutsunderlag
Insamling och rapportering av portföljdata
Du bidrar även till utvecklingen av investeringsstrategier och analysmodeller i linje med vårt uppdrag samt samarbetar med universitet, forskningsinstitut och industriella partners för att identifiera framtidens teknikbolag.
Rollen innebär även arbete med marknadsföring och ekosystembyggande gentemot vår målgrupp utanför akademin, samt arbete i gränssnittet mellan portföljbolag och investeringsverksamheten.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning efter en provanställningsperiod om sex månader.
Möjlighet att arbeta nära några av Sveriges mest banbrytande deep tech-bolag och entreprenörer, där ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv är en central del.
En dynamisk miljö med korta beslutsvägar och hög grad av ansvar.
Erfaren handledning från investerare med över 25 års erfarenhet från branschen och en meritlista med över 200 investeringar.
Tillgång till ett omfattande nätverk inom akademi, industri, riskkapital och övriga delar av innovationsekosystemet.
En inkluderande arbetsmiljö som värdesätter mångfald och personlig utveckling.
Plats
Arbetsplatsen är Teknikringen 1, Stockholm (KTH Campus), samt vid behov arbete vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Hybridarbete kan förekomma i mån av tid och relevans.Publiceringsdatum2025-12-31Så ansöker du
Ladda upp CV och motivering till varför du söker arbetet i portalen.
Urval sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!KvalifikationerKravprofil för detta jobb
Examen (minst 3-årig) inom teknik, naturvetenskap eller ekonomi.
1-3 års relevant erfarenhet från riskkapital, managementkonsulting, affärsutveckling/kapitalisering i en scaleup eller annan analytisk roll med fokus på teknologi och tillväxt.
Påvisad analytisk förmåga, med erfarenhet av att värdera teknologier och bolag utifrån både kommersiell och teknisk potential.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Påvisad erfarenhet av att arbeta med investeringsanalys eller affärsutveckling kopplade till avancerade teknologier.
Meriterande
Påvisad intresse för innovation, forskning och entreprenörskap, exempelvis genom engagemang i relevanta nätverk, evenemang eller initiativ inom tech och startups.
Dubbel examen eller motsvarande kombination av studier inom teknik/naturvetenskap och ekonomi/finans/juridik.
Erfarenhet av att utarbeta rapporter, analyser och portföljuppföljningar inom investeringar, affärsutveckling eller relaterade områden.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Om företaget
Trio Impact Invest(TII) är ett riskkapitalbolag som investerar i forskningsintensiva deep tech-bolag i tidiga skeden. Genom vårt nära samarbete med Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har vi en tillgång till några av Sveriges mest lovande forskningsbaserade innovationer. Vår förvaltade fond finansieras i partnerskap med Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt privata aktörer med syfte att accelerera kommersialiseringen av svensk forskning och bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Vi investerar brett och i mycket tidiga faser där traditionellt riskkapital sällan vågar gå in, i teknologier med potential att lösa globala utmaningar inom områden som klimat, hälsa, industri och energi.
