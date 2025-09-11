Ventilationstekniker till Elajo Klimat i Oskarshamn
2025-09-11
Nu stärker vi Elajos klimatavdelning i Oskarshamn med ytterligare en ventilationstekniker. Vill du vara en viktig del i vår satsning och tillsammans med ett erfaret team bidra till sunda inomhusmiljöer genom moderna ventilationslösningar? Här får du stort ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss, samtidigt som du får vara med och påverka arbetsrutiner och arbetssätt i en framtidsbransch.
Dina ansvarsområden
I rollen som ventilationstekniker arbetar du med såväl service, installation, injustering som felsökning och underhåll av ventilationsanläggningar hos våra kunder i Oskarshamn med omnejd. Uppdragen är varierande och spänner mellan allt från kontor och bostäder till industri. Du har löpande dialog med kunder och samarbetar ofta tätt med kollegor inom Elajo, men arbetar även självständigt ute på fältet. Kunden och kvaliteten i leveransen står alltid i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter
Installera, driftsätta och justera ventilationssystem
Felsöka och utföra service på befintliga ventilationsanläggningar
Utföra luftflödesmätningar och energibesparande åtgärder
Genomföra systematiskt underhåll och dokumentation av utfört arbete
Bidra med teknisk rådgivning till kunder och föreslå förbättringar
Samarbeta med montörer, projektledare och övriga teknikområden inom Elajo
Bidra till säker arbetsmiljö och följa gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter
Kvalifikationer och erfarenhet
Yrkesutbildning inom ventilation eller motsvarande praktisk erfarenhet
Minst två års arbetslivserfarenhet av ventilationsservice och montage
God kunskap om styr- och reglerteknik, luftflödesmätning och injustering
B-körkort är ett krav
Meriterande: Certifiering inom OVK, erfarenhet av energibesparande åtgärder eller moderna styrsystem
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.Publiceringsdatum2025-09-11Dina personliga egenskaper
Kundfokuserad och lösningsorienterad - ser möjligheter och bygger förtroende hos kund
Strukturerad och noggrann med en hög ansvarskänsla
Engagerad lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö och samarbete
Flexibel och anpassningsbar vid varierade arbetsuppgifter och arbetsmiljöer
Initiativrik och trivs med att utvecklas och ta del av nya tekniska lösningar
Vad Elajo erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar och företagskultur
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Klimat i Oskarshamn
Elajo är ett av Sveriges ledande teknikföretag inom el, ventilation, säkerhet och energi - med över 800 medarbetare och verksamhet på 39 orter. Vi erbjuder innovativa, hållbara lösningar för framtidens inomhusmiljöer och hjälper våra kunder nå bättre energieffektivitet och arbetsmiljö. Vår klimatverksamhet växer, och vi söker dig som vill vara med på denna spännande resa!Så ansöker du
Vill du vara med och bygga framtidens ventilationsteknik hos oss? Sök redan idag, dock senast 2025-10-03, urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Henry Thornberg, Avdelningschef Klimat, på telefon 0104-578 992 eller
Mikael Liljegren, Distriktschef Sydost, på telefon 076-115 84 50
Vi ser fram emot din ansökan till Elajo Klimat i Oskarshamn!
