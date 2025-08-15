Ventilationstekniker med intresse för Service samt Styr- och Reglerteknik
Exelect AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 30 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för drygt 78 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi är placerade i Sköndal och har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområden. Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,3 miljarder och har över 6200 medarbetare i drygt 150 bolag i Norden. Till vårt kontor i Sköndal söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Dina arbetsuppgifter går i stort sett ut på att självständigt åka ut på ca 3-5 st servicejobb per dag och lösa diverse uppkomna problem. Det kan handla om driftsättning av fläktar, aggregat och värmecentraler eller felsökning av motorer, ställdon och styrutrustning men också om rutinmässig service på befintliga anläggningar. Tjänsten innebär också att du agerar rådgivare ute på fält och att du föreslår lösningar på diverse problem som kunderna kan tänkas ha. På så sätt bidrar du till merförsäljning och mer framtida jobb. Du utgår från ditt hem och hämtar in arbetsordrar från ett nätbaserat datasystem och bokar sedan in dem i kalendern. När jobben är klara skriver du servicerapporter och återkopplar till kunderna så att de alltid känner sig nöjda med dina och företagets insatser.
Vi söker dig som utan problem kan påvisa att du har levererat förstklassig service i en liknande tjänst. Då du stött på tuffare utmaningar har det aldrig varit några problem för dig att komma fram till ett tillfredsställande resultat då du är van att ta egna initiativ och fullt ansvar för att göra kunden nöjd. Du är troligtvis den som andra vänder sig till när de kör fast. Det är extra meriterande om du är kunnig inom styr och reglerteknik. Om inte så ser du fram emot att få lära dig. Vi utgår ifrån att du har körkort och att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Varför arbeta hos Aircano? Kanske för att Aircano har förmånen av att ha både det mindre familjära företagets fördelar med en platt organisation och högt till tak samt den stora koncernen i ryggen med stabilitet, trygghet samt goda utvecklingsmöjligheter.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153)
Vinthundsvägen 159A (visa karta
)
128 62 SKÖNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aircano AB Jobbnummer
9459378