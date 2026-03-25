Ventilationstekniker - jobba med frisk luft på riktigt!
2026-03-25
Vill du arbeta i ett företag där kvalité, utveckling och trivsel står i fokus?
Nu söker vi en ventilationstekniker som gillar att arbeta praktiskt, lösa problem och bidra till ett bättre inomhusklimat!
Om rollen:
Som ventilationstekniker får du en varierad vardag där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Ingen dag är den andra lik - ena dagen service, nästa installation eller optimering.
Dina arbetsuppgifter:
Installation, service och underhåll av ventilationssystem
Injustering och optimering av luftflöden
Kontroll och rengöring av ventilationskanaler
Dokumentation av utfört arbete
Kundkontakt ute på plats - du är vårt ansikte utåt
Vem är du?
Har utbildning inom VVS/ventilation eller motsvarande erfarenhet
Har arbetat med service inom ventilation tidigare
Har B-körkort
TAlar och skriver svenska obehindrat
Gillar att ta ansvar, lösa problem och ge bra service
Meriterande:
Erfarenhet av OVK, radon-eller fuktmätningar
Certifiering inom injustering
Vad får du av oss:
En trygg arbetsplats med bra kollegor och stark laganda
Konkurrenskraftig lön
Varierande arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Arbeta i Stockholm (inga långresor - skönt va?)
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
