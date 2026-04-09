Ventilationstekniker - jobba med frisk luft på riktigt!

Missions AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-04-09


Visa alla vvs-jobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Missions AB i Stockholm, Uppsala, Enköping, Eskilstuna, Nyköping eller i hela Sverige

Vill du arbeta i ett företag där kvalité, utveckling och trivsel står i fokus?
Nu söker vi en ventilationstekniker som gillar att arbeta praktiskt, lösa problem och bidra till ett bättre inomhusklimat!
Om rollen:
Som ventilationstekniker får du en varierad vardag där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Ingen dag är den andra lik - ena dagen service, nästa installation eller optimering.
Dina arbetsuppgifter:

Installation, service och underhåll av ventilationssystem

Injustering och optimering av luftflöden

Kontroll och rengöring av ventilationskanaler

Dokumentation av utfört arbete

Kundkontakt ute på plats - du är vårt ansikte utåt

Vem är du?

Har utbildning inom VVS/ventilation eller motsvarande erfarenhet

Har arbetat med service inom ventilation tidigare

Har B-körkort

TAlar och skriver svenska obehindrat

Gillar att ta ansvar, lösa problem och ge bra service

Meriterande:

Erfarenhet av OVK, radon-eller fuktmätningar

Certifiering inom injustering

Vad får du av oss:

En trygg arbetsplats med bra kollegor och stark laganda

Konkurrenskraftig lön

Varierande arbetsdagar

Möjlighet att utvecklas och växa i din roll

Arbeta i Stockholm (inga långresor - skönt va?)

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462818-1937996".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Sankt Eriksgatan 45-51 (visa karta)
112 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
missions

Jobbnummer
9845835

Prenumerera på jobb från Missions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Missions AB: