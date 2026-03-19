Ventilationsmontör till Ömangruppen i Ljungby/Älmhult!
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Vi på Ömangruppen söker nu en ventilationsmontör till vår installationsavdelning i Växjö. Hos oss får du möjlighet att arbeta med både stora och små projekt i Kronobergs län och delar av Blekinge. Arbetet innefattar mindre ombyggnader, anpassningar till större nybyggnationer samt projekt. Vi söker dig som är strukturerad, ödmjuk och har ett starkt fokus på kundservice, där du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt. Ta chansen och bli en del av vårt team med engagerade och kunniga medarbetare!
"Mitt namn Micael och jag arbetar som regionchef på Ömangruppen Syd-Ost. Jag söker nu en ventilationsmontör till vår verksamhet i Växjö/Ljungby/Älmhult. Du kommer tillhöra vårt installationsteam med engagerade och drivna kollegor. Med mig som chef kan du förvänta dig stöttning där vi löser problemen tillsammans". - Micael Lundstedt, Regionchef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som ventilationsmontör inom service kommer du att arbeta med mindre ventilationsentreprenader hos våra serviceavtalskunder. Våra kunder är både stora och små fastighetsägare, industrier, kommuner och kommersiella fastigheter. Du kommer självständigt att driva mindre installationsprojekt där du har mycket kontakt direkt med kunden. Resultatet av ditt arbete ute hos våra kunder ska leda till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader.
• montagearbeten vid mindre ny- och ombyggnationer
• aggregatbyten
• fläktbyten
• planering av eget arbete
• beställning av kompletterande material
• uppföljning och återrapportering
• skapa och bibehålla goda kundkontakter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Erfarenhet som ventilationsmontör eller av montagearbete i en liknande bransch
• Goda kunskaper inom ritläsning
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av att driva egna mindre projekt inom ventilation
För att lyckas i rollen som ventilationsmontör inom service ser vi att du är en målmedveten, självgående och ansvarstagande person. Du trivs med att arbeta självständigt och planera dina arbeten utefter verksamhetens behov. Att du trivs med ett fysiskt arbete ser vi som en självklarhet för att du skall trivas i rollen. Som person är du social, strukturerad och gillar utmaningar som du ställs inför. Du drivs av att överträffa kundens förväntningar.
Social Hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör vad vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Ljungby/Älmhult
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta kontakta Micael Lundstedt på +46708772950
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-04-20.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Ersättning
