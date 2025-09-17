Vegaskolan söker elevassistenter till anpassad grundskola
2025-09-17
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Elevassistent i anpassad grundskola
Vi söker nu en elevassistent som vill arbeta i anpassad grundskola.
Beskrivning av skolan
Vegaskolan ligger i centrala Vännäs. Skolan har ca 480 elever från förskoleklass till åk 6 samt
anpassad grundskola upp till åk 9. I Anpassad grundskola får eleverna en utbildning och undervisning som är anpassad till elevens behov och förutsättningar. Vegaskolans ledord är kunskap, gemenskap och mångfald.
Vega anpassad grundskola söker dig som elevassistent
Är du en positiv och utvecklingsinriktad person? Brinner du för att ge elever med särskilda behov bästa möjliga förutsättningar att lyckas och får bli sitt bästa jag? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team. Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som elevassistent i anpassad grundskola. Du kommer att ingå i ett arbetslag med nära samarbete till övriga pedagoger på skolan. Du är delaktig och bidrar till elevernas och verksamhetens utveckling. Som elevassistent stöttar du några elever i en klass i anpassad grundskola med sin undervisning, sociala relationer samt omsorg. På eftermiddagarna är du en del och bidrar i anpassade grundskolans fritidshem.
Du
- lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten
- har ett stort intresse av att stötta och hjälpa elever i behov av stöd
- bidrar till utveckling på din enhet
- ser din roll i hela enhetens/förvaltningens utveckling
- agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
- är kunnig inom och intresserad av digitala verktyg
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan så snart du kan. Du kommer att ingå i vårt arbetslag på anpassade grundskolan samt det tillhörande fritidshemmet. I
Kvalifikationskrav
Utbildad barnskötare eller annan pedagogisk utbildning som bedöms lämplig för uppdraget.
Övrigt:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Det är meriterande om du har kunskaper kring tecken som stöd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tjänsterna tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Vi söker både tillsvidare och visstidsanställning ( t.o.m 260630).
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Vännäs kommun tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
