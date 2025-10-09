Vederslöv skola söker lärare till åk 4-6
2025-10-09
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
Har du positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Då kan du vara den vi söker!
Vederslöv skola är en charmig F-6 skola med drygt 165 elever endast 20 minuters resväg från Växjö. Skolan ligger i ett lugnt område med ett fantastiskt läge med närhet till naturen, skog, ängar och vatten. Skolan har en idrottshall, en fantastisk skolgård som inbjuder till lek, spel och kreativitet. Vi arbetar för att behålla barnets lust till att lära och ge eleverna möjligheter till inflytande.
I ditt uppdrag som lärare kommer du att dela mentorskapet med en kollega i årskurs 4 samt ha svenska och SO.
Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering.
Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i ämnena svenska och So i grundskolan. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, samt har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du bör ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.
Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetslagets arbetssätt för ständig utveckling.
Körkort och tillgång till bil är en fördel.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vederslöv och Kalvsviks skola
Malin Hewer 0470-796862 Jobbnummer
9549774