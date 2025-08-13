Veckoplanerare till driftcentralen Boliden Garpenberg
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du vara en del av vårt dynamiska team på Driftcentralen? Vår verksamhet i Garpenberg är i ständig utveckling och vi söker nu en Veckoplanerare med erfarenhet från liknande industri som kan bidra med sin expertis inom planering och struktur. Vi behöver en driven och engagerad person som kan stärka vårt team och säkerställa att vår produktion fortsätter att flyta smidigt.
Din roll:
Du kommer att inneha en central roll i planeringen och schemaläggningen av produktionsaktiviteter inom gruvan, med ett löpande planeringsintervall på tre veckor. Ditt ansvar omfattar att skapa, uppdatera och underhålla veckoplaner samt att samordna projekt och externa aktörer som påverkar produktionen.
Du deltar aktivt i morgonmöten och leder vissa segment för att säkerställa att alla är informerade om produktionsläget för det kommande dygnet. Ditt fokus på att följa upp produktionsrelaterade KPI:er och att bidra i förbättringsgrupper är avgörande för att driva en effektiv och säker verksamhet. Dessutom kommer du att fungera som en viktig resurs för att stödja skiftgående drifttekniker vid eventuella nödsituationer.
Ditt team:
Du kommer att tillhöra ett sammansvetsat team bestående av fem drifttekniker, två veckoplanerare och en arbetsledare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Arbetstiden är dagtid enligt 7-7 schema (kl. 06:00-16:09). Under upplärningsperioden arbetar du måndag-fredag dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Dina arbetsuppgifter:
Planera och förbereda produktionsscheman och arbetsflöden
Samordna interna och externa aktiviteter som påverkar driften
Delta i och leda morgonmöten med produktionsgenomgång
Följa upp KPI:er och delta i förbättringsgrupper
Stötta drifttekniker i operativa beslut och nödsituationer
Analysera kapacitet och resurser för att säkerställa effektiva processer
Sammanställa rapporter kring produktion och planeringsresultat
Ditt bidrag:
Du har erfarenhet av veckoplanering inom underjordsgruva och arbetar strukturerat med god kommunikationsförmåga. Du gillar att samarbeta och har förmågan att växla mellan långsiktig planering och operativa insatser.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av veckoplanering under jord
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande är:
Utbildning som geolog, bergsingenjör eller liknande
3-4 års erfarenhet inom gruvbranschen
Erfarenhet som driftledningsoperatör
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Jessica Dahlin, Arbetsledare DC via jessica.dahlin@boliden.com
. Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Emma Svensson via emma.svensson@boliden.com
. Facklig information får du av Morvan Derrien, SACO, 070-2090563, Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62.
Sista dag att ansöka är 31 augusti 2025. Rekryteringen kan ske löpande, så ansök redan idag!
I den här rekryteringen använder vi oss av personlighets-/ och problemlösningstest som ett steg i urvalsprocessen, dessa sker digitalt. Mer information om detta kommer under processens gång.
