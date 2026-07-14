VD-uppdrag för dig som vill leda och utveckla i en internationell miljö
Cesab Rekrytering AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-07-14
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Vill du leda ett etablerat bolag i Frankrike och kombinera svenskt ledarskap med internationell affärsutveckling?
CESAB söker, för kunds räkning, en affärsmässig och trygg verkställande direktör till ett väletablerat bolag i Frankrike med cirka 100 medarbetare och en omsättning på 100-200 miljoner. Här får du en nyckelroll med stort inflytande över verksamhetens utveckling, lönsamhet och framtid.
Du leder verksamheten genom bolagets chefer och ansvarar för resultat, organisation och affärsutveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med den svenska koncernen och du ingår i koncernens ledningsgrupp.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda verksamheter och utveckla organisationer.
Är en trygg och affärsmässig ledare med god teknisk förståelse.
Talar och skriver flytande franska samt har goda kunskaper i svenska.
Har erfarenhet av att förhandla och tolka avtal.
Trivs i en internationell miljö där du kombinerar strategiskt ledarskap med operativt ansvar.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att bo och arbeta i Frankrike, i området kring Nantes, och leda ett etablerat bolag med stark utvecklingspotential. Här får du stor möjlighet att påverka verksamhetens framtid tillsammans med engagerade medarbetare och en svensk koncern i ryggen.
Låter det som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. För information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Mariam Al-Zamami på mariam@cesab.se
.
CESAB genomför rekryteringen på uppdrag av kunden. Rekryteringen hanteras konfidentiellt och kundens namn presenteras längre fram i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8064567-2100209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cesab Rekrytering AB
(org.nr 556255-4179), https://cesab.teamtailor.com
Tändsticksgatan 2 (visa karta
)
412 83 GOTHENBURG Arbetsplats
Cesab Jobbnummer
10002427