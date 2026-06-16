VD Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Montico HR Partner AB / Ekonomichefsjobb / Vetlanda Visa alla ekonomichefsjobb i Vetlanda
2026-06-16
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Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler är två kommunägda fastighetsbolag som tillsammans skapar förutsättningar för Vetlanda att leva och växa. Witalabostäder står för ett långsiktigt hyresvärdskap som har förvaltat lägenheter och kommersiella lokaler sedan 1963. Parallellt fungerar AB Vetlanda Industrilokaler som en motor för det lokala näringslivet genom att bygga verksamhetslokaler. Deras målsättning är att hyresgästen på sikt själv ska kunna ta över driften när verksamheten är mogen. Nu söker vi en gemensam VD som vill leda och utveckla båda dessa samhällsbyggande bolag.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som VD har du det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla verksamheterna i båda bolagen utifrån styrelsernas beslut och ägardirektiv. Du har ett helhetsperspektiv och företräder bolagen externt, samtidigt som du är en nyckelperson internt. Du leder bolagens ledningsgrupp och ingår i kommunens tjänstemannaledningsgrupp, där du alltid arbetar med hela kommunkoncernens bästa som mål.Dina arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår att:
• Leda strategiskt och affärsmässigt: Ta fram långsiktiga strategier, driva framtagandet av affärsplaner och vara initiativtagare till nya investeringar. Allt detta med en kontinuerlig och god omvärldsbevakning.
• Agera länk till styrelse och politik: Rapportera till ägaren (Vetlanda Stadshus AB), förse bolagsstyrelserna med väl underbyggda underlag inför beslut och säkerställa att politiska beslut verkställs.
• Leda medarbetare och organisation: Ha det övergripande personal- och arbetsmiljöansvaret. Genom dialog skapar du förtroendefulla relationer och ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet och kreativitet. Du hanterar även facklig samverkan.
• Ansvara för ekonomi och kvalitet: Ha övergripande ansvar för budget, samordning, prioriteringar och ekonomisk uppföljning.
Vi söker dig som
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som har:
• En högskoleexamen (gärna med inriktning mot organisation, ledarskap eller teknik), eller annan erfarenhet som bedöms motsvara nivån.
• Flerårig, framgångsrik erfarenhet av chefs- och ledarskap med personalansvar.
• Erfarenhet av att vara ekonomiskt ansvarig för en större verksamhet.
• Goda kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete, budget och ekonomisk uppföljning samt förändringsledning.
• God förståelse för gällande lagstiftning, inte minst kommunala lagar och aktiebolagslagen.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt ledarskap. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du drivs av att skapa engagemang och motiverar dina medarbetare för att effektivt nå gemensamma mål.
Du har en utpräglad affärsmässig och strategisk förmåga; du ser helheten, agerar initiativtagande och anpassar dina handlingar efter långsiktiga konsekvenser och mål. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du en relationsskapare av rang som samarbetar lyhört och smidigt med andra. Du kommunicerar tydligt, lyssnar in och säkerställer att förväntningar är klara för alla berörda parter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Box 416 Västra vägen 14 (visa karta
)
573 25 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Witalabostäder Kontakt
Robert Landén robert.landen@montico.se +46 140 59 90 20 Jobbnummer
9965383