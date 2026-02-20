VD till Svensk Skadereglering - Nordisk tillväxtresa
Vill du leda en växande nordisk verksamhet med stor potential? Svensk Skadereglering, en del av Geomatikk Group, söker en kommersiell VD som tar affären till nästa nivå. Du får fullt P&L-ansvar, driva tillväxtstrategi och bygga starka kundrelationer i Sverige och Norden. En möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap med operativt ansvar i ett expanderande företag.
Svensk Skadereglering är en del av Geomatikk Group - en ledande aktör inom fälttjänster och tekniklösningar som skyddar kritisk infrastruktur i Norden och Spanien. Vi kombinerar domänexpertis med teknologi för att effektivisera skadehantering och skapa värde för våra kunder. Nu satsar vi på att utveckla vår nordiska skaderegleringsaffär - vill du vara med på resan?
Som VD för Svensk Skadereglering leder du bolaget genom nästa tillväxtfas. Det här är en möjlighet att få kombinera strategiskt ledarskap med att operativt bidra till att skapa och utveckla affären, skapa synergier, definiera samt genomföra nordisk tillväxtstrategi med huvudfokus på den svenska marknaden. Du får stort mandat att forma bolagets framtid. Du blir nyckelpersonen som håller ihop affären, inspirerar medarbetarna och skapar samverkan med den nordiska säljorganisationen.
Rollen passar dig som är entreprenöriell, gillar att ta initiativ och vill se konkreta resultat av ditt arbete. Du kommer att ha fullt P&L-ansvar och bygga starka relationer internt och externt. Du har ett nära samarbete med Geomatikk-bolagens sälj- och marknadsteam för att maximera potentialen. Ditt närmaste team bestående av 10 personer omfattande skadereglerare och en Teamlead som rapporterar till dig, utgår ifrån Örebro, varför det är praktiskt om du själv bor i Örebro med omnejd.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda med affärsfokus, gärna från en organisation som verkar på en nordisk marknad där du haft både strategiskt och operativt ansvar. Du är skicklig på att skapa affärer, har förståelse för nordiska affärskulturer och trivs med att arbeta nära kunder och medarbetare. Det här är en roll med frihet och ansvar - du får sätta din prägel på verksamheten och bygga ditt eget nätverk inom koncernen. Resor ingår som en naturlig del av jobbet, och övernattningar förekommer. Vi erbjuder utöver din lön resultatbonus och förmånsbil.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Tidigare ledarerfarenhet med P&L-ansvar.
• Kommersiell kompetens inom B2B, prissättning och kundrelationer.
• Erfarenhet av att bygga skalbara processer.
• Förståelse för nordiska affärskulturer.
• Flytande svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet från skadehantering, försäkring eller infrastruktursektorn samt nätverk inom försäkrings- eller fastighetsbranschen.Dina personliga egenskaper
• Entreprenöriell och resultatorienterad.
• Kundfokuserad med starkt relationsbyggande förmåga.
• Strategisk och samtidigt handlingskraftig.
• Ansvarsfull och inspirerande ledare.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marjo Carlson 070-377 06 64 alternativt marjo.carlson@jeffersonwells.se
Ansök snarast, dock senast 2026-03-13. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
