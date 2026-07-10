Vd till Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB
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2026-07-10
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Vill du leda två av kommunens viktigaste samhällsbyggande bolag och bidra till Strängnäs kommuns fortsatta utveckling? Nu söker vi en strategisk och utvecklingsorienterad vd till Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB med stort engagemang för det kommunala samhällsuppdraget.
Vi tar inte bara hand om våra bostäder och lokaler. Vi skapar förutsättningar för människor att bo, leva, arbeta och utvecklas i Strängnäs kommun. Vi arbetar för att vara den goda värden – med välskötta fastigheter, hög servicenivå, nära dialog och ett genuint engagemang för våra hyresgäster och verksamheter. Vi söker därför dig som vill kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och tillsammans med medarbetare, hyresgäster, kommunen och andra samarbetspartners bidra till framtidens hållbara kommun.
Nu söker vi en ledare som kan ta nästa steg tillsammans med oss och säkerställa att bolagen står väl rustade för framtidens möjligheter och utmaningar. Ditt uppdrag blir att leda och vidareutveckla Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB utifrån ägardirektiv och styrelsens inriktning. Med god affärsmässighet, tydlig styrning och ett starkt fokus på genomförande säkerställer du att verksamheten utvecklas långsiktigt och hållbart samtidigt som det kommunala samhällsuppdraget värnas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som vd har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, resultat och organisation. Du driver bolagens strategiska utveckling, leder förändrings- och utvecklingsarbete samt säkerställer en professionell styrning av investeringar, projekt och fastighetsförvaltning.
Du arbetar nära styrelsen, kommunen, övriga bolag i koncernen samt andra viktiga intressenter. Du är en tydlig länk mellan ägare, organisation och omvärld. En viktig del av uppdraget är att bygga förtroende, skapa god samverkan och bidra till kommunens långsiktiga utveckling.
Som vd är du en kulturbärare som utvecklar organisationen och skapar förutsättningar där medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete. Våra värderingar respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet ska genomsyra verksamheten och vara en naturlig del av ditt ledarskap. Du leder med tydlighet, engagemang och närvaro och skapar en kultur där ansvarstagande, samarbete och hög genomförandeförmåga står i centrum.Profil
Vi söker en affärsmässig och förtroendeskapande ledare som kan kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro. Du har förmågan att sätta en tydlig riktning, omsätta mål och strategier till konkreta resultat och skapa engagemang genom tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap.
Du är analytisk och strukturerad och fattar välgrundade beslut utifrån uppdrag, mål och ekonomi. Samtidigt är du pragmatisk och lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder.
Vi värdesätter särskilt din förmåga att bygga starka och förtroendefulla relationer, både internt och externt. Du har hög integritet, gott omdöme och mod att fatta beslut, samtidigt som du är prestigelös och samarbetsorienterad.
Genom ett tydligt och inkluderande ledarskap utvecklar du organisationen, skapar delaktighet och tar tillvara medarbetarnas kompetens. Du bygger starka team, skapar engagemang genom tydliga mål och bidrar till en kultur präglad av ansvarstagande, utveckling och förtroende.
Vi tror att du har ett genuint engagemang för Strängnäs och vill vara en del av kommunens utveckling, och vi ser gärna sökande med anknytning till Strängnäs kommun. Du kan bygga långsiktiga relationer och sätter Strängnäs bästa i första rummet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda en större verksamhet med budget-, resultat- och personalansvar.
• Erfarenhet av att rapportera till styrelse.
• God förståelse för bolagsstyrning, kommunal styrning och ekonomi.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete.
• Erfarenhet av att utveckla organisationer och ledningsgrupper.
• Erfarenhet av ekonomistyrning och större investeringar.
• Erfarenhet av samhällsviktig verksamhet med ett totalförsvarsperspektiv
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande, men inte ett krav. Vi välkomnar även kandidater från andra verksamheter med liknande komplexitet. Kunskap om fastighetsförvaltning, projektutveckling och fastighetsekonomi är meriterande, liksom erfarenhet från offentlig verksamhet eller politiskt styrda organisationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB är två kommunala bolag med ett gemensamt uppdrag att skapa värde för Strängnäs kommun och dess invånare. Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar med allt från underhåll och förvaltning till lokalvård, administration och fastighetsskötsel. Tillsammans förvaltar och utvecklar vi cirka 288 000 kvadratmeter hyresbostäder och kommunala verksamhetslokaler där människor bor, arbetar, lär sig och möts varje dag.
Bolagen ingår i Strängnäs kommunkoncern där Strängnäs kommunföretag AB är moderbolag. Tillsammans med övriga bolag i koncernen bidrar vi till att utveckla kommunen och skapa nytta för invånare, verksamheter och näringsliv.
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i vackra Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tjänsten som vd kan vara säkerhetsklassad och kräva säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. En godkänd säkerhetsprövning är då en förutsättning för att kunna erhålla tjänsten. Tjänsten kan komma att krigsplaceras.
Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. I samband med att du har sökt arbete hos oss och för att vi ska kunna hantera din ansökan, behandlar Strängnäs Fastighets AB dina personuppgifter.
Inga ansökningar på mejl hanteras, endast via systemet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Under sommarmånaderna kan återkoppling och svarstider vara något längre än vanligt på grund av semestrar. Vi tackar för din förståelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365)
Vältstigen 1 (visa karta
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645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs Fastighets AB Kontakt
Styrelseordförande
Tomas Lönnqvist Tomas.Lonnqvist@strangnas.se +46760337373 Jobbnummer
9999190