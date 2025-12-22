VD till Myrby Mekaniska Verkstads AB i Enköping
Om Myrby Mekaniska Verkstads AB
Myrby Mekaniska Verkstads AB är en marknadsledande svensk tillverkare av stallinredning och kringutrustning för hästnäringen. Bolaget har all sin tillverkning i Sverige och erbjuder premiumprodukter med hög kvalitet och hållbarhetsfokus. Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas med stark ägarkonstellation och tydliga tillväxtmål. Läs gärna mer om oss: www.myrby.com
Om rollen
Som VD har du det övergripande ansvaret för bolagets utveckling. Med ett tydligt operativt fokus leder du den dagliga verksamheten och ansvarar för produktion, kvalitet, struktur samt tillhörande inköps- och leverantörsrelationer. Rollen omfattar även att driva den organiska tillväxten och att samverka nära styrelse och ägare kring strategi och framtida förvärv.
Ditt uppdrag
• Säkerställa effektiv, kvalitativ och stabil produktion
• Utveckla processer, rutiner och uppföljning
• Leda och utveckla organisationen
• Driva bolaget mot ambitiösa tillväxtmål
• I samverkan med organisationen säkerställa fungerande inköps- och leverantörsflöden kopplat till produktion, kvalitet och leveransprecision
• Rapportera till styrelse och samverka med ägare
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ledande roll inom tillverkande industri
• Har stark produktionskompetens och förståelse för kvalitet och effektivitet
• Är strukturerad, affärsorienterad och trygg i ditt ledarskap
• Har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och projektstyrning
• Har erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och leverantörsstyrning i en producerande verksamhet
Erfarenhet av tillväxtresor, förvärv eller arbete i ägarledda bolag är meriterande.
För att lyckas i rollen
För att lyckas tror vi att du är en tydlig, närvarande och trygg ledare med stark operativ förankring. Du är strukturerad, affärsmässig och har förmåga att driva förändring stegvis tillsammans med organisationen. Du trivs i en ägarledd miljö, tar ansvar för helheten och motiveras av att bygga en stabil plattform för långsiktig tillväxt.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en central och långsiktig VD-roll i ett ägarlett bolag med starka produkter och tydlig tillväxtambition. Du får stort mandat, nära samarbete med engagerade ägare och möjlighet att bygga struktur, kvalitet och organisation för framtiden. Rollen kombinerar operativ närvaro med strategiskt ansvar.
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 11 januari. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på
070-77 88 155 eller Simon Johansson på 070-77 89 461.
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka.
I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
