Vd till Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter
2026-02-23
I Kumla händer mycket.
Kommunen växer, näringslivet utvecklas och bostadsförsörjningen är en central framtidsfråga. Mitt i detta står två välskötta och stabila bolag - Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter. Nu söker de en vd som vill ta vid och leda verksamheterna vidare med både trygghet och utvecklingskraft.
• "Vi har två bolag med stark ekonomi, engagerade medarbetare och hög trivsel. Nu söker vi en ledare som kan bygga vidare på det vi har - och samtidigt ta nästa steg", säger Andreas Brorsson, kommunalråd (S), Kumla kommun.
Två bolag - ett gemensamt samhällsuppdrag
Kumla Bostäder förvaltar 2 214 lägenheter med en uthyrningsgrad på 99 procent. Uppdraget är tydligt: att på ett hållbart sätt främja bostadsförsörjningen och erbjuda attraktiva hem med hyresgästen i fokus. Här kombineras affärsmässighet med socialt ansvar och ett aktivt arbete för trygga och inkluderande livsmiljöer.
Kumla Fastigheter äger och utvecklar 48 fastigheter som stärker kommunens näringsliv och den egna verksamheten. Beståndet rymmer allt från industrilokaler och kontor till skolor och specialfastigheter. Bolaget har en viktig roll i att möjliggöra utveckling där marknaden inte fullt ut räcker till.
Tillsammans är bolagen strategiska verktyg i Kumlas samhällsutveckling.
• "Det här är inte två isolerade fastighetsbolag. Det är motorer i kommunens utveckling - för bostäder, företagande och långsiktig hållbarhet", fortsätter Andreas.
Ett uppdrag som förenar stabilitet, ansvar och framtidsbygge
Efter nio år med samma vd står bolagen stadigt. Ekonomin är stabil, uthyrningsgraden hög och kulturen präglas av ansvar, samarbete och stark trivsel. Det finns en trygg grund att bygga vidare på.
Samtidigt förändras omvärlden. Ett nytt ränteläge, ökade kostnader och höga hållbarhetsambitioner kräver tydliga prioriteringar, långsiktig ekonomisk disciplin och modet att fatta beslut som håller över tid.
Men uppdraget handlar inte enbart om siffror och investeringar. Som allmännyttiga bolag bär verksamheterna ett tydligt socialt ansvar. Det handlar om att skapa trygga bostadsområden, arbeta förebyggande, stärka inkludering och bidra aktivt till Kumlas utveckling. Här är social hållbarhet inte ett sidospår - utan en integrerad del av affären och en förutsättning för långsiktig stabilitet.
Uppdraget kräver att du förenar strategisk utveckling med stabil förvaltning. Hållbarhetsmålen ska omsättas i konkret handling genom energieffektivisering, genomtänkta investeringar och ett systematiskt arbete som stärker både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
• "Vi söker en vd som både kan läsa balansräkningen och känna pulsen i bostadsområdet. Någon som förstår att ekonomisk stabilitet och socialt ansvar hänger ihop - och som kan fatta beslut som håller över tid."
Ledarskapet som bär kulturen vidare
Organisationerna präglas av kompetens, ansvar och omtanke. Många medarbetare har lång erfarenhet och djup kunskap om både fastigheter och hyresgäster. Kulturen är tillitsbaserad och präglas av en stark tillsammans-känsla.
Är du rätt person för uppdraget? Då vill vi gärna höra av dig!
Som vd ansvarar du för att:
- Leda och utveckla båda bolagen i linje med ägardirektiv och kommunens mål.
- Säkerställa god ekonomi, stabil avkastning och långsiktig skuldförvaltning.
- Driva strategisk planering och ta fram nästa affärsplan.
- Stärka hållbarhetsarbetet inom energi, miljö och socialt ansvar.
- Företräda bolagen i dialog med politiska företrädare, hyresgäster och näringsliv.
- Skapa en trygg, engagerande och utvecklande arbetsmiljö.
- Balansera investeringar och utvecklingsbehov mot långsiktiga ekonomiska krav.
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom fastighet, samhällsbyggnad, ekonomi eller närliggande område.
- Dokumenterad erfarenhet av ansvarsfull fastighetsförvaltning och långsiktigt värdeskapande.
- Stark finansiell kompetens och vana att arbeta med budget, investeringar och uppföljning.
- Erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar.
- Förmåga att navigera i komplexa miljöer med många intressenter.
- Mycket god kommunikativ förmåga och vana att företräda en verksamhet externt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet eller offentlig sektor, samt fördjupad kunskap inom hållbarhet och energi.
Som vd leder du båda bolagen och rapporterar till två styrelser med gemensam ordförande. Du ingår i Kumla kommuns ledningsgrupp och blir en aktiv del av hela kommunkoncernens utveckling.
Du ansvarar för strategisk planering och operativ ledning, med direkt personalansvar i fastighetsbolaget och genom underställda chefer i bostadsbolaget. Du företräder bolagen externt, samverkar med politiken och bygger nära relationer med hyresgäster, näringsliv och andra intressenter.
Det är en roll där du växlar mellan långsiktiga investeringsbeslut och vardagliga frågor om drift, trygghet och service. Mellan kommunal kontext och affärsmässiga krav. Mellan stabil förvaltning och modet att utveckla.
Välkommen att anmäla intresse för tjänsten
Vi hoppas att vi väckt din nyfikenhet och att du ser dig själv som den ledare vi söker. Anmäl intresse för tjänsten senast den 25 mars 2026.
Vill du läsa mer om rollen? Läs hela uppdragsbeskrivningen https://axoconsulting.se/wp-content/uploads/2026/02/Uppdragsbeskrivning-Kumla-Bostader-Kumla-Fastigheter.pdf.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Linda Axäng
079-340 54 42linda.axang@axoconsulting.se
Mia Haglund
072-396 05 82mia.haglund@axoconsulting.se
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att göras. Säkerhetsprövningen innefattar bakgrundskontroll.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
