VD med starkt affärs- och tillväxtperspektiv till Östervalls Flygfrakt AB
Valegro AB / Ekonomichefsjobb / Vallentuna Visa alla ekonomichefsjobb i Vallentuna
2025-10-18
Uppdraget som VD
Som VD blir du ansvarig för att leda Östervalls Flygfrakt AB in i nästa fas av utveckling. Du får möjligheten att kombinera ett starkt affärsfokus med operativt engagemang, där du säkerställer effektivitet, säkerhet och lönsamhet i verksamheten.Du kommer att bygga vidare på befintliga styrkor, utveckla kundrelationer, driva expansion på nya marknader och leda investeringar som stärker företagets konkurrenskraft. Som VD är du en central kulturbärare och inspirerande ledare som får medarbetarna att växa, engagera sig och känna stolthet över Östervalls resa. Din arbetsplats blir huvudkontoret i Arlandastad, Stockholm, med nära kontakt med både medarbetare och kunder.
Om rollen
VD-rollen kombinerar strategiskt och operativt ansvar:
Driva affären framåt genom affärsutveckling, kundfokus och expansion.
Säkerställa att verksamheten är effektiv, säker och redo för framtida tillväxt.
Du rapporterar till styrelsen och arbetar nära ägaren Peter Johansson samt med ett erfaret team på plats.
Arbetsuppgifter i urval
Leda, utveckla och inspirera organisationen med fokus på engagemang och prestation.
Säkerställa effektiv drift, trafiksäkerhet och lönsamhet i verksamheten.
Identifiera och genomföra investeringar som stärker kapacitet, säkerhet och tillväxt.
Utveckla kundrelationer och etablera Östervalls på nya marknader.
Driva lönsam tillväxt med balans mellan affärsutveckling och kostnadskontroll.
Stärka ledningsgruppen samt bygga struktur och tydlighet i organisationen.Publiceringsdatum2025-10-18Bakgrund
Vi söker en erfaren och resultatorienterad ledare med starkt affärs- och tillväxtperspektiv. Du kan kombinera operativt ansvar med strategiska initiativ och har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Du är trygg i beslut, drivs av tillväxt och lönsamhet, och får människor med dig i förändrings- och utvecklingsresor.
Vidare behöver du uppfylla följande:
Dokumenterad erfarenhet av ledande befattning inom transport, logistik eller liknande bransch.
Erfarenhet av att leda operativt samtidigt som du driver strategiska initiativ.
Förmåga att bygga och utveckla organisationer och ledningsgrupper.
Resultatorienterad med fokus på lönsamhet och tillväxt.
Relevant akademisk utbildning.
Flytande svenska och engelska.
Som VD på Östervalls Flygfrakt AB får du möjlighet att:
Leda ett företag med stark kultur och engagerade medarbetare.
Driva tillväxt och expansion på nya marknader.
Forma och utveckla verksamheten med strategiskt och operativt ansvar.
Vara en nyckelperson i ett företag som värnar om kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet.
Ta ansvar för en verksamhet som kombinerar tradition och innovation.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Valegro Rekrytering & Interim. Ansvarig rekryteringskonsult är Robert Klatzkow, robert@valegro.se
, tel. 0735-303 798. Vänligen klicka på "Sök denna tjänst" för att snabbt och enkelt skicka in din ansökan. Vi går igenom urvalet löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Valegro är ett nischat bolag som rekryterar och hyr ut chefer och specialister samt konsulterar i organisationsfrågor. Med över 20 års erfarenhet av branschen har vi byggt upp ett stort nätverk av kandidater, konsulter och kunder. Vi hjälper även våra kunder i strategiska frågor kring försäljning och ledarskap. För oss är långsiktighet och förtroende viktigt. I våra uppdrag har vi alltid kunden och kandidatens bästa för våra ögon och vi gör allt för att du som kund och kandidat ska känna dig trygg med vår kompetens, styrka i leverans och att vi har förstått ditt behov. Våra kunder och kandidater värdesätter vårt engagemang och den personliga service vi ger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valegro AB
(org.nr 556950-1702) Arbetsplats
Mats Östervalls Flygfrakt Aktiebolag Kontakt
Robert Klatzkow robert@valegro.se Jobbnummer
9563417