VD med passion för försäljning, tillväxt och utveckling
Bingers Mekan AB / Ekonomichefsjobb / Gotland Visa alla ekonomichefsjobb i Gotland
2025-11-06
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bingers Mekan AB i Gotland
Bingers Mekan & Smide söker VD med passion för försäljning, tillväxt och utveckling
Vill du leda ett väletablerat gotländskt industribolag in i nästa fas av tillväxt och innovation? Bingers Mekan & Smide söker en erfaren och engagerad VD som under de kommande åren förväntas öka både omsättning och lönsamhet med strategisk skärpa och starkt affärsfokus.
Om Bingers Mekan & Smide
Bingers Mekan & Smide är ett smides- och mekanikföretag med säte i Visby. Sedan starten 1996 har vi varit det självklara valet på Gotland för byggnadssmide, rostfria arbeten, stålkonstruktioner, trappor, räcken och specialdesignade metallprojekt. Vi är certifierade enligt SS EN1090-2 och arbetar med hög kvalitet, flexibilitet och kundnära lösningar.
Bingers Mekan & Smide är en del av TEG-koncernen, en gotländsk företagsgrupp som samlar starka aktörer inom transport-, logistik- och industritjänster. TEG äger bland annat Gotlands Bilfrakt, Gotlands Åkericentral, Translast Transport och TEG Fastigheter. Koncernen har en stark lokal förankring och arbetar långsiktigt med hållbarhet, innovation och samverkan mellan bolagen.
Vi söker dig som:
Brinner och har god förståelse för försäljning, marknadsbearbetning, nätverkande och kundrelationer.
Har dokumenterad erfarenhet som ledare inom industri, teknik, tillverkning eller motsvarande.
Har drivit tillväxtbolag och lyckats utveckla både affären och organisationen.
Har ett starkt nätverk och trivs med att bygga relationer med kunder, partners och samhällsaktörer.
Är kommunikativ, prestigelös, inspirerande och trygg i att leda i förändring och utveckling.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett stabilt och välrenommerat bolag med stark lokal förankring.
Möjlighet att påverka och forma framtiden för Bingers Mekan & Smide.
Ett engagerat team och en styrelse som stödjer utveckling och innovation.
En inspirerande arbetsplats och verkstad på vackra Gotland - med närhet till både natur och samhälle.
Samverkan inom TEG-koncernen med tillgång till bred kompetens och resurser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ansokan@bingersmekan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bingers Mekan AB
(org.nr 556524-1691)
Skarphällsgatan 18 (visa karta
)
621 25 VISBY Kontakt
Julius Bengtsson ansokan@bingersmekan.se 0732317931 Jobbnummer
9592365