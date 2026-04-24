VD/CEO & Cofounder till Recruto - innovativt digitalt rekryteringsverktyg
2026-04-24
Vill du vara med och bygga och leda ett innovativt bolag med stor tillväxtpotential? Har du en stark entreprenörsådra, ett affärsdrivet mindset och förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat?
Recruto utvecklar ett digitalt rekryteringsverktyg med AI-fokus som hjälper företag att effektivisera och förbättra sina rekryteringsprocesser. Nu söker vi en VD/CEO och Cofounder som vill ta en central roll i bolagets fortsatta utveckling och vara med och driva Recruto framåt.
Recruto AB är privatägt, och en aktiepott är avsatt för rätt person i rollen. Vi söker därför dig som inte bara vill ta ett operativt ledaransvar, utan som också vill vara med och bygga ett bolag långsiktigt.
Om rollen
Som VD/CEO och Cofounder får du ett övergripande ansvar för bolagets utveckling, affär och tillväxt. Du kommer att arbeta nära styrelsen för att sätta strategi, skapa struktur och driva bolaget mot tydliga kommersiella mål.
I ett första skede ligger fokus på att skapa affärer, identifiera potentiella kunder och samarbetspartners samt utveckla bolagets position på marknaden. På sikt blir du även en nyckelperson i att bygga upp organisationen, rekrytera rätt kompetenser och skapa förutsättningar för skalbar tillväxt.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat att:
leda och utveckla bolagets operativa och strategiska arbete
identifiera och bearbeta potentiella kunder och samarbetspartners
driva försäljning, affärsutveckling och kommersiella initiativ
tillsammans med styrelsen ta fram strategi och prioriteringar för tillväxt
utveckla bolagets organisation, arbetssätt och marknadsposition
arbeta datadrivet med digitala kanaler, sälj och marknadsföring
representera bolaget i externa sammanhang och skapa långsiktiga relationer
Start sker enligt överenskommelse.
Vem vi söker
Vi söker dig som är affärsdriven, självgående och trygg i att ta ett stort helhetsansvar. Du trivs i en entreprenöriell miljö där tempot är högt, beslutsvägarna korta och där du får vara med och påverka både strategi och genomförande.
Du har troligen erfarenhet från ledande roller inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling, tech, SaaS, rekrytering eller annan föränderlig verksamhet. Erfarenhet från startupmiljö eller tillväxtbolag är meriterande.
Vi ser gärna att du har:
akademisk utbildning, exempelvis inom företagsekonomi, marknadsföring, juridik, systemutveckling eller liknande
tidigare erfarenhet av att driva affärer, bygga kundrelationer och skapa tillväxt
god förståelse för affärsprocesser, försäljning och marknadsföring
teknisk förståelse och intresse för AI, digitalisering och automatisering
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du driven, initiativtagande och kommunikativ. Du har lätt för att skapa förtroende, bygga relationer och få människor med dig. Du är både strategisk och hands-on, och motiveras av att skapa resultat i en miljö där mycket fortfarande är under uppbyggnad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlighet, driv och förmågan att ta bolaget vidare till nästa fas.
Plats
Bolagets bas är för närvarande i Halmstad, men upplägget kan diskuteras beroende på rätt kandidat.
Intresserad?
Vill du ta en ledande roll i att bygga framtidens rekryteringsverktyg? Välkommen med din ansökan.
Recruto är ett svenskt techbolag som utvecklar ett AI-fokuserat rekryteringsverktyg för att hjälpa företag att rekrytera smartare, snabbare och mer träffsäkert. Genom att kombinera automatisering, datadrivna insikter och användarvänlig teknik vill Recruto förenkla rekryteringsprocessen för både arbetsgivare och kandidater.
Bolaget är privatägt och befinner sig i en spännande fas där rätt person får möjlighet att vara med och påverka både affären, produkten och den fortsatta tillväxtresan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruto AB
(org.nr 556648-7517)
Linjegatan 5 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Kontakt
CEO
Markus Larsson markus.larsson@recruto.se 031-799 90 65
