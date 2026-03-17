Växtvärket Södertälje söker odlings- och hållbarhetspedagog (50%)
2026-03-17
OM OSS:
Växtvärket är en ideell förening som brinner och verkar för barn, hållbarhet, odling och bygglek. Tillsammans med barn skapar och aktiverar vi gröna lärmiljöer och mötesplatser i staden. Läs mer om oss på: www.vaxtvarket.se
Bygglek Underland i Geneta Södertälje
En bemannad plats för äventyrlig lek, kreativt skapande och hållbart lärande.
Vi är i startgroparna till att utveckla och etablera en plats för fri äventyrlig lek, kreativt skapande och upplevelsebaserat lärande i Geneta, Södertälje. Ett Bygglek Underland - som skapas tillsammans med barnen utifrån barnens egna perspektiv, estetik och skaparglädje.
Bygglek Underland ska bli en inspirerande plats där barn och unga kan bygga, odla, skapa konst och utforska under både skoltid och fritid. Primär målgrupp är barn 5 till 12 år och sekundär målgrupp unga från 13 år.
Syftet är att möta barns behov av rörelse och utforskande, samt att främja integration, hälsa, samhälls- och miljöengagemang. Här skapas förutsättningar för nya möten, gemenskap och tillit.
I en inkluderande, kravfri och kreativ utomhuslek- och lärmiljö där alla kan känna sig välkomna, ges barnen möjlighet att stärka sina resurser och utveckla handlingskraft.
Pedagogisk personal stödjer och erbjuder hjälp i olika kreativa verkstäder, workshops och projekt.
Vi söker nu en Odlings- och hållbarhetspedagog/miljöpedagog på 50 % från och med maj/juni 2026 till och med februari 2029.
OM DIG:
Du är en eldsjäl som vill arbeta med att främja barns goda uppväxtvillkor i ett utsatt område.
Som person är du kreativ, driven och initiativrik. Du har ett socialt och pedagogiskt förhållningssätt och kan arbeta utomhus i olika väder och årstider. Du har förmågan att inspirera barn och unga att engagera sig i sin närmiljö och dess utformning. Du är kunnig inom ekologisk odling och trädgård och vill dela din kunskap med barn. Tillsammans skapar vi en hållbar gemensam stadsodling och bygglek där barnens estetik och förmågor leder oss vuxna. Du är beredd på att börja från grunden och att arbetsmiljön är enkel, men full av genuint engagemang och skaparglädje.
Intresse för barninvolvering, barns rättigheter, barns uppväxtvillkor i ett utsatt område är ett måste. Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom odling, pedagogik, hållbar utveckling, eller annan relevant utbildning.
Minst två års arbetslivserfarenhet inom området
Vi ser gärna sökande med olika kulturella och språkliga bakgrunder. Språkkunskaper, särskilt utomeuropeiska språk, är värdefulla i mötet med våra målgrupper.
Meriterande är:
Erfarenhet av utomhuspedagogiskt arbete med barn och unga.
Att du är boende i närområdet.
Kunskap/erfarenhet av att arbeta i en ideell förening och förståelse för samverkan med kommunal förvaltning.
Vi ser gärna att du har kunskap om ungas livskultur samt god förståelse för sociala medier och hur de används av unga.
ARBETSBESKRIVNING
Som odlings- och hållbarhetspedagog ansvarar du för etableringen av odling på platsen där barns utforskande lek och upptäckande är grundläggande beståndsdelar. I dina arbetsuppgifter ingår: trädgårdsskötsel, pedagogisk odling, att utforma och genomföra miljöpedagogiska projekt, ge förutsättningar för biologisk mångfald, pedagogisk matlagning över öppen eld, samverkan med skola och fritidsverksamhet.
Team
Vårt arbetslag består av en konst/socialpedagog och en arkitekturpedagog, en bygglekspedagog, samt en konst- och hållbarhetspedagog, och dig!
Vi planerar och genomför workshops, lovverksamhet, kollon, och bokningsbara utepedagogiska lärotillfällen. Vi erbjuder aktiviteter för barn och unga under dagtid, på vardagar samt på lördagar. Övrig arbetstid ägnas åt planering och grundskötsel av platsen.
Verksamheten är under uppstart. Arbetstider och schema skapas av teamet när rekryteringen är avslutad.
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Fast månadslön, kollektivavtal finns
Projektanställning
Anställningens omfattning
50%
Särskilda krav
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Var ligger arbetsplatsen?
Tjänsten är på plats (ej distans) i Geneta, Södertälje. Så ansöker du
Ska innehålla:
CV
Personligt brev (användning av AI undanbedes)
Växtvärket arbetar för att vara en inkluderande arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö där alla är välkomna oavsett genus, etnicitet eller religion. Vi vill bidra till ett samhälle med mångfald, och där alla människors lika värde ligger som en stabil grund för vårt arbete.
Anställningen sker inom ramen för projektet: Bygglek Underland som finansieras av Allmänna Arvsfonden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: bygglekunderland@vaxtvarket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Odlingspedagog till Bygglek". Omfattning
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Växtvärket Malmö Ideell Fören
, http://www.vaxtvarket.se
151 57 SÖDERTÄLJE
Växtvärket Södertälje Kontakt
Projektledare
Ellinor Portinson ellinor@vaxtvarket.se Jobbnummer
