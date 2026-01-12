Växtskötare Vikarie 100 % i Knivsta - med möjlighet till fast tjänst
Företagsväxter I Knivsta AB / Skogsjobb / Knivsta Visa alla skogsjobb i Knivsta
2026-01-12
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Företagsväxter I Knivsta AB i Knivsta
, Örebro
, Linköping
, Sundsvall
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en medarbetare till vårt team i Knivsta. Ett föräldravikariat med möjlighet till förlängning i en fast tjänst.
Tillträde så fort som möjligt.
Företagsväxter AB började sin verksamhet 1990 och har sedan starten fokuserat på sin affärsidé att sälja och leverera fruktkorgar, levande gröna växter och kärl av högsta kvalitet. Vi har två huvudinriktningar, en avdelning för växtinredning med växtservice och en fruktavdelning för leveranser av frukt och presentkorgar. Våra kunder är uteslutande företag.
Vår service och våra produkter ska uppfattas som den mest professionella och bästa inom vår bransch, vi ska leva upp till vår slogan "gör livet grönare" och leverera växtkraft och vitaminer till näringslivet.
Vi ska alltid anses som en långsiktig leverantör av våra tjänster och produkter.
Företagsväxter är ett privatägt bolag med samma ägare sedan starten. Vi är ca 90 anställda och har en omsättning på ca 135 Mkr. Vi är verksamma i hela Sverige där huvudkontoret är placerat i Knivsta, norr om Stockholm. Våra regionkontor finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Örebro, Sundsvall och Umeå.
Vi söker nu en växtskötare. Du gillar att möta människor, skapa trivsel och är intresserad av att få en och annan planta att gro.
Som växtskötare är du företagets ansikte utåt och arbetar med skötsel av växter både inomhus och utomhus hos våra kunder.
I arbetsuppgifterna ingår bl a:
Kontinuerlig skötsel
Omplantering
Omplacering av växter
Leverans av nya växter
Beställning av växter
Lagerhantering
Tjänsten är på heltid
Som person är du ansvarstagande, ordningsam och stresstålig. Du har god social kompetens samt behärskar svenska i tal och skrift på ett bra sätt då arbetet innebär att kunna läsa instruktioner.
Erfarenhet inom växt och plantering är ett krav.
En stor del av arbetet sker ute på fältet hos våra kunder. Vi ser därför att du har ett stort engagemang och god känsla för att ge bra service samt uppträda korrekt. Självklart ska tycka om växter och grönt. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med växter, men det är inget krav. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande vilket kräver god allmänkondition. En fördel är om du har god körvana, även med större bil.
Krav på erfarenhet inom växt och plantering
Utbildning kommer att ske på huvudkontoret i Knivsta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: marlen.grone@foretagsvaxter.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Växtskötare Knivsta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Företagsväxter i Knivsta AB
(org.nr 556255-4401)
Hyvelgatan 10 (visa karta
)
741 23 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagsväxter I Knivsta AB Kontakt
Marlen Gröne marlen.grone@foretagsvaxter.com Jobbnummer
9678450