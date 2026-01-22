Växlare / Bangårdsoperatör (eller lokförare) till ProTrains verksamhet i G
2026-01-22
Gävle Hamn är en viktig knutpunkt för svensk import och export. Här möts sjöfart och järnväg - och vårt team ser till att flödet fungerar. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av ett sammansvetsat team, där gott arbete verkligen gör skillnad.
Mycket av det gods som kommer eller avgår med båt i Gävle transporteras på järnväg till och från hamnen. ProTrain har uppdraget från Gävle Hamn att sköta järnvägstrafiken på hamnområdet. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en till medarbetare till växlingen av järnvägsvagnar, vilket innebär både att köra loken och att hänga av/på vagnar.
Växlingsarbetet i hamnen innebär i korthet att ta emot ankommande tåg, växla ner vagnar till de olika terminalerna, och i nästa moment växla upp dem till avgångsspåren igen för att lämna över dem till respektive järnvägsföretag. Arbetet leds och koordineras lokalt. Är du lokförare finns även möjlighet att emellanåt köra gods för att täcka vakanser eller för att bibehålla din kompetens.
Arbetet sker i skift, och anställningen är placerad i Gävle.
I tjänsten ingår regelbundet helgarbete. Arbetet utförs utomhus, årets alla dagar, och förutsätter god fysik då man går mycket till fots samt lyfter vagnskoppel. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av växling och giltigt förarbevis, eller som kommer från lokföraryrket/lokförarutbildningen.
Är du färdigställd lokförare kommer du i grunden att gå på ett schema som växlare, men emellanåt köra gods för att täcka vakanser eller för att bibehålla kompetensen.
Tjänsten kräver att du kan kommunicera på svenska i tal och skrift på en god nivå. Vi förutsätter att du är en person som sätter säkerheten först samt att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Med lång erfarenhet av järnväg, affärstänkande och moderna marknadsanpassade strategier skapar vi affärsnytta för våra kunder. Vi erbjuder våra kunder bemanning, växlingstjänster och järnvägstransporter, i både Sverige och Norge.
Vi har en stab av välutbildade medarbetare och kan stärka upp en organisation med lokförare, tillsyningsmän (TSM) och växlare/bangårdspersonal för hela trafikupplägg. Vi bemannar idag både på gods- och persontrafiksidan hos både stora och små järnvägsoperatörer. ProTrain utför även konkurrensneutral, effektiv och kundnära växling i Göteborgs Hamn och Gävle Hamn.
Med rötter i tidigare SJ-skolan i Mjölby har vi utbildat lokförare sedan 1977. Vi erbjuder idag grundutbildning till lokförare på flertalet orter i Sverige. Ersättning
