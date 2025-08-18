Växla upp din karriär - Bilia i Luleå söker Servicetekniker!
Har du ett genuint bilintresse, teknisk kompetens och trivs med att ge kunder bästa möjliga service? Vill du dessutom arbeta i ett starkt team med hög gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker! Hos Bilia Mercedes-Benz i Luleå får du mer än bara ett jobb - du får en möjlighet att växa och utvecklas i en framtidsinriktad koncern med starka värderingar, hög kvalitet och en kultur som präglas av samarbete och engagemang.
Om tjänsten:
Som Servicetekniker hos Bilia arbetar du med både nya och begagnade fordon. Du ansvarar för att utföra service, felsökningar, reparationer och montering av tillbehör - alltid med högsta kvalitet och med kunden i fokus. En viktig del av arbetet handlar om att bidra till att kunden får en trygg, professionell och positiv upplevelse genom hela verkstadsbesöket.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Utföra service och reparationer enligt tillverkarens riktlinjer
Felsökning och diagnostik med hjälp av avancerade diagnosverktyg
Montering av tillbehör inför leverans av nya bilar
Samarbete med kundmottagning, tekniker och reservdelsteam
Kvalitetssäkring av utförda arbeten
Bidra till ett positivt arbetsklimat där teamarbete är centralt
Du kommer att arbeta med några av branschens mest tekniskt avancerade bilar, vilket ställer höga krav på precision, ansvarstagande och engagemang - men också ger stor möjlighet till teknisk utveckling och lärande.
Vad vi söker hos dig:
Eget driv, ett genuint intresse för fordon
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Tidigare erfarenhet som fordonstekniker eller servicetekniker (meriterande).
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Praktisk information:
Tjänsten är på heltid med placering i Luleå.
Arbetstider under dagtid, 7-16 måndag till fredag.
Startdatum enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftig lön med bonussystem, personalrabatter samt fler förmåner.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Ansökningsförfarande
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan fyllas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Bilia i Luleå samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, och tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Bilia. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Om Bilia i Luleå
Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.
Bilia Center Auto - Norr erbjuder nya och begagnade Mercedes och Nissan personbilar, Mercedes transportbilar och lastbilar, tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer samt däckhotell, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster. Vi finns i Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå.
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitlig partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
