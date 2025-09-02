Växjö Domkyrka söker en engagerad vikarie till vårt café och kök!
2025-09-02
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Vill du arbeta i en miljö där människor i alla åldrar möts och där vi strävar efter att skapa en öppen och välkomnande atmosfär? Vi söker nu en medarbetare som vill vara med och vidareutveckla arbetet i kyrkans kök och café samt bidra till en trivsam miljö i Domkyrkan och Domkyrkocentrum.
Om tjänsten
Tjänsten innefattar bakning, matlagning och servering av lättare luncher samt arbete i kassa, disk och andra köksrelaterade uppgifter. Du kommer också att hantera beställningar, lokalvård och vara behjälplig vid konferenser, inklusive möblering och tekniska hjälpmedel. Vid behov kan du även stötta våra kyrkvaktmästare. Arbetet innebär både planering, genomförande och efterarbete inklusive städning. Helgtjänstgöring och vissa kvällsevenemang ingår.
En viktig del av rollen är att utveckla vårt värdskap och skapa en trivsam miljö för besökare. Vi ser gärna att du är med och vidareutvecklar hur vi använder köket och våra lokaler, oavsett om det handlar om att servera fika, ordna catering eller leda matlagningsaktiviteter.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom café- eller restaurangbranschen, gärna med utbildning inom kök och restaurang.
• Har goda kunskaper i livsmedelshygien.
• Är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett varierande tempo.
• Har en öppen och positiv inställning samt tycker om att arbeta med människor.
• Är serviceinriktad och vill bidra till en välkomnande atmosfär.
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
• Är medlem i Svenska kyrkan, delar våra värderingar och vill vara en del av vårt sammanhang.
• Gärna behärskar fler språk än svenska och engelska.
Fakta om tjänsten
100 %, Tidsbegränsad anställning.
Tillträde enligt överenskommelse, vikariatet sträcker sig till 6e juni 2026 med chans till förlängning.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur belastningsregistret
Rekrytering och intervjuer sker löpande
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan via vår hemsida
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Pastorat
