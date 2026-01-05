Växeltelefonister till kund i Sundsvall
Bemannia AB (Publ.) / Kundservicejobb / Sundsvall Visa alla kundservicejobb i Sundsvall
2026-01-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Sundsvall
, Härnösand
, Ljusdal
, Söderhamn
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Har du minst ett års erfarenhet av service och bemötande via telefon? Är du dessutom serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!Om uppdraget
Vi söker nu flera växeltelefonister till vår kund som är en myndighet i Sundsvall. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia som startar 2026-02-18 och pågår till 2026-06-30, med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgraden är heltid 100% och du arbetar vid kundens lokaler i Sundsvall. Arbetstiderna är 07.45 till 16.15.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
I din roll som växeltelefonist kommer du att vara ansikte utåt för myndigheten. Du kommer att arbeta serviceinriktad och snabbt kunna anpassa dig till olika situationer som kan uppstå samt tycka om att arbeta med människor. För att trivas i rollen tror vi att du är positiv, serviceinriktad och kundorienterad. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga samt ett bra bemötande både mot kunder och kollegor. Arbetsuppgifterna kommer innebära att du via telefon svara på frågor kring privatpersoners beskattning och inkomstdeklaration. Guidning i e-tjänster kopplat till beskattning och inkomstdeklarationen. I arbetet ingår att själv söka efter svar i kundens system, hålla sig uppdaterad om nyheter och att stötta sina kollegor.Kvalifikationer
Grundläggande högskolebehörighet
Ett (1) års sammanhängande arbetserfarenhet inom efterfrågat kompetensområde
Goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
God samarbetsförmåga och bra bemötande mot kunder och kollegor
Meriterande
Kunskaper inom deklaration/skattefrågor
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 8/1.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076 013 22 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6845505-1774134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9669913