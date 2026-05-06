Växeltelefonister på deltid till kund i Stockholm
Är du student eller har annan deltidssysselsättning och söker ett deltidsjobb ? Har du erfarenhet av arbete som växeltelefonist? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu växeltelefonister vid behov till vår kund i Stockholm. Detta är ett långt uppdrag som startar omgående och du ersättare ordinarie personal vid frånvaro. Arbetstiderna är kontorstider på vardagar 8:00-16:30 med 30 min lunch. Detta är ett konsultuppdrag via BemanniaPubliceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Du kommer ersätta ordinarie personal vid frånvarande och hoppa in och arbeta med kort varsel. Man behöver vara självgående och börja direkt utan introduktion, och därför viktigt att uppfylla kvalifikationerna. Arbetet sker i Tele2 växel med sedvanliga arbetsuppgifter som växeltelefonist.Kvalifikationer
Fullständig gymnasieexamen
Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
God kunskap och erfarenhet av Tele 2 Växel
God svenska i tal och skrift
God engelska (minst nivå B2)
Arbetslivserfarenhet av självständigt arbete i växel
God initiativförmåga och social kompetens
Du behöver kunna arbeta självständigt och ha god initiativförmåga, och hantera frågeställningar allteftersom de uppkommer. Att ha god social kompetens och kunna samarbeta, hjälpa och kommunicera med människor med olika bakgrund. Vara stresstålig vid arbetstoppar.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 maj 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
