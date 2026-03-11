Växeltelefonist Till Sgds Gruppen I Östersund
2026-03-11
Är du en kommunikativ och serviceinriktad person som trivs i en roll där du får vara företagets röst utåt? Nu söker vi på Manpower en växeltelefonist till SGDS Gruppen i Östersund. Här får du möjligheten att möta kunder varje dag, skapa positiva upplevelser och bli en del av en engagerad arbetsmiljö.
Ort: Östersund
Start: 1 april
Uppdragslängd: Heltid, kontorstider
Övrigt: Du blir anställd av Manpower och arbetar på plats hos SGDS Gruppen i Östersund.
Om jobbet som växeltelefonist
Vill du arbeta i en roll där service, bemötande och kommunikation står i centrum? Nu söker vi på Manpower en växeltelefonist till vår kund SGDS Gruppen i Östersund. Här får du en viktig roll i att skapa förstklassiga kundupplevelser varje dag.
Arbetsplatsen är trivsam och gemytlig, med engagerade kollegor som värdesätter gott samarbete och hög kvalitet i kundkontakten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera inkommande samtal via företagets telefonväxel
Koppla kunder vidare till rätt person eller avdelning
Ge professionell och vänlig service till både interna och externa kontaktytor
Besvara enklare frågor om företagets produkter och tjänster
Bidra till en positiv och effektiv kundupplevelse
Den vi söker
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll där du får möjlighet att möta och hjälpa människor varje dag. Du är social, engagerad och trygg i att kommunicera på ett professionellt sätt. Rollen passar dig som gillar att arbeta i ett högt tempo, är lösningsorienterad och uppskattar att vara företagets första kontaktpunkt.
Krav för tjänsten:
God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Serviceinriktad och kommunikativ
Meriterande:
Erfarenhet från kundservice, reception eller växelhantering
Erfarenhet av liknande roller inom service eller administration
Hur du ansöker
Klicka på "Ansök nu" och skapa ett konto hos Manpower. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Då urval sker löpande rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
