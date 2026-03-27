Växelhandläggare till Göteborgs tingsrätt
2026-03-27
Göteborgs tingsrätt är en av Sveriges största tingsrätter med ca 250 medarbetare. Vårt uppdrag är att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet. Arbetet hos oss är betydelsefullt och fyller en av samhällets viktigaste funktioner.
Tingsrätten finns i moderna lokaler vid Ullevi i centrala Göteborg och strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. På domstolen pågår ständigt ett arbete med att utveckla verksamheten.
Tingsrätten betonar vikten av ett gott medarbetarskap som utgår från fyra förhållningssätt: engagemang, ansvar, laganda och nytänkande. Genom våra förhållningssätt skapar vi en gemensam syn på hur vi tar oss an vårt uppdrag och får en arbetsplats som präglas av professionalitet, trivsel och sammanhållning. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet som växelhandläggare består huvudsakligen av att förmedla telefonsamtal till rätt person, men även att i våra verksamhetssystem söka och lämna svar på förfrågningar från inringande. Vår växel har serviceavtal med flera domstolar vilket genererar ett högt inflöde av samtal. Du är domstolens ansikte utåt och ofta den första och ibland enda kontakt allmänheten har med en domstol.
Som växelhandläggare kan det också vara aktuellt med andra arbetsuppgifter inom enheten såsom exempelvis arbete i reception, hantering av myndighetsbrevlådan och med att t.ex. skicka ut domar och annat offentligt material som efterfrågas av allmänheten. Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har minst 3-årig gymnasieutbildning, gärna kompletterad med relevant eftergymnasial utbildning inom juridik eller samhällsvetenskap. Har du erfarenhet som växelhandläggare ses det som meriterande. Det kan också vara meriterande om du har erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete i offentlig sektor.
Rollen som växelhandläggare ställer krav på att du är van och väl förtrogen vid att arbeta med IT-stöd. Du behärskar det svenska språket mycket väl i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Det är viktigt att du har en god administrativ förmåga och ett intresse av att utveckla dina kunskaper inom dessa områden.
Du ska vara van vid att ge ett gott bemötande både internt och externt, ha mycket hög serviceanda och en bra kommunikativ förmåga, även vid hög arbetsbelastning. Det är även viktigt att du är noggrann. Då du arbetar i en mindre grupp ställer detta krav på samarbetsförmåga och prestigelöshet.
För att få anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Det är aktuellt med en eller flera tjänster. Tjänsterna är en eller flera tillsvidareanställningar och/eller vikariat. Samtliga tjänster är på heltid. Eventuella tillsvidareanställningar kan inledas med sex månaders provanställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Sveriges Domstolar
Chef för arkiv och växel
Jonas Pehrson 031-7436325
