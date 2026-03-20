Växande mediabolag söker innesäljare B2B. Fast lön + provision

Pauser Media AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-20


Har du tävlingsinstinkt och vill använda den för att tjäna pengar? Hos Pauser Media får du säljutbildning, daglig coachning och möjlighet att växa - oavsett om du är ny i sälj eller vill ta nästa steg i din karriär.
Vi erbjuder:
Fast lön + hög provision (ingen gräns).
Säljutbildning + löpande träning.
Kickoffer, tävlingar och stark teamkänsla.
Heltid, vardagar (inga helger eller röda dagar).
Kontor vid Globen, nära tunnelbanan.
30 år av produkter du kan lita på.
Trygg anställning - kollektivavtal Unionen.

Jobbet:
Du ringer företag, skapar relationer och säljer starka varumärken inom hållbarhet, ledarskap och IT.
Vi söker dig som:
Är målinriktad, energisk och gillar att tävla.
Talar och skriver flytande svenska.
Älskar att prata i telefon.

Arbetstider måndag-torsdag 8-17, fredagar 8-16

Skicka din ansökan via mejl till rekrytering@pausermedia.se. Urval sker löpande - vänta inte!
Viktigt att du skriver Stockholm i ämnesraden!

Om oss
I över 30 år har Pauser Media levererat strategisk kunskap till våra kunder. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Vi söker säljare till kontoret i Stockholm, Rökerigatan 19, Johanneshov.
Frågor besvaras av Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pauser Media AB (org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/
Rökerigatan 19 (visa karta)
121 62  JOHANNESHOV

Jobbnummer
9808709

