Vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland
2026-01-27
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera tillsammans både idag och i framtiden
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill delta i vårt arbete för en bättre vattenmiljö i våra sjöar och vattendrag i Västra Götalands län.
Du kommer att arbeta med vattenförvaltning för länets sjöar och vattendrag, ett varierat arbete som bland annat innebär att kartlägga och bedöma vattenkvalitet och föreslå åtgärder utifrån miljökvalitetsnormerna i EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s dricksvattendirektiv. I din roll kommer du även att delta i handläggning av ärenden och remisser, samt ge råd och vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten.
Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp för limniska vatten samt i vårt Beredningssekretariat för länets vattenförvaltning. Här arbetar vi även med miljöövervakning, länets vattenråd och stöd i MKN-analyser i den nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor. Vi deltar också i den regionala, årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen Visst fältarbete förekommer.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Kommunikation både externt och internt är en viktig del av arbetet och du kommer att ha kontakt med bland annat kommuner, vattenråd och olika verksamhetsutövare för att informera om och inspirera till åtgärder.
Du kommer att tillhöra Natur- och Vattenavdelningen, där vi är omkring 200 medarbetare som tillsammans arbetar med hela bredden av länets natur- och vattenfrågor där vår arbetsgrupp har fokus på en bättre vattenmiljö och ett bättre dricksvatten.
Du kommer att tillhöra funktionen för vattenmiljö som har ca 20 medarbetare med kompetenser inom bland annat hydrogeologi, ekotoxikologi, limnologi och marinbiologi. På enheten arbetar vi också med EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s dricksvattendirektiv, vattenförsörjning och vattenförbättrande åtgärder samt med invasiva arter i vatten. Enhetens medarbetare finns på tre orter: Göteborg, Vänersborg och Mariestad.
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Uppge vilken placeringsort/-er du önskar. Distansarbete förekommer i varierande utsträckning när arbetet tillåter.
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att använda oss av buss och tåg när vi reser.KvalifikationerKvalifikationer
- Naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot limnologi/sötvattensekologi eller likvärdig utbildning.
- Minst 2 års yrkeserfarenhet inom det limniska området.
- Du formulerar dig väl i tal och skrift.
- Goda kunskaper i Excel.
- B-körkort.
Meriterande:
- Fördjupade kunskaper inom limnologi.
- Kunskaper om vattenförvaltning och nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor.
- Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning enligt miljöbalken.
- Kunskaper inom GIS.
- Erfarenhet av miljöövervakning.Dina personliga egenskaper
- Du trivs med att ha olika roller i arbetet, så som att samarbeta i grupp, men även med att driva ett självständigt arbete
- Du är strukturerad, tar initiativ och är prestigelös i ditt arbete
- Du har en god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter
- Du har en god kommunikativ förmåga, är pedagogisk när du samarbetar och informerar andra samt har förmåga att anpassa dig utifrån olika målgrupper
- Du kan ta ett helhetsperspektiv och har en analytisk förmåga
- Du tycker om att skapa kontakter
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så därför hoppas vi att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
