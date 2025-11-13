Vattenhandläggare till Naturvårdsingenjörerna AB
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Skogsjobb / Hässleholm Visa alla skogsjobb i Hässleholm
2025-11-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge i Hässleholm
, Kristianstad
, Staffanstorp
, Helsingborg
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Om tjänsten Naturvårdsingenjörerna arbetar med helhetslösningar inom olika vatten-, naturvårds- och markprojekt. Vi hjälper våra uppdragsgivare med alltifrån utredningar och tillståndsansökningar för verksamheter till anläggning av mark- och vattenanläggningar från start till en färdig anläggning. Vi utför även vassklippning och våtmarksskötsel.
Som vattenhandläggare arbetar du tätt tillsammans med dina kollegor som alla utgår från kontoret i Hässleholm. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att arbeta med tillstånd och utredningar för bevattning, dränering, våtmarker och naturvårdsprojekt. Att säkra upp den cirkulära vattentillgången på gården är en viktig fråga för lantbrukarna för att klara extremväderförhållande. Tjänsten innebär också att utveckla vattentillgången och naturvårdsnyttor hos våra uppdragsgivare genom anläggning av våtmarker och restaurering av vattendrag.
Om dig
Du bör vara självgående och ha en stark motor, vara vetgirig, lyhörd och öppen för utmaningar. Då jobbet innebär mycket personkontakter värderas social kompetens och intresse för människor högt. Erfarenhet av rådgivning och praktisk erfarenhet är meriterande. Det är en stor fördel om man har knytning till lantbruket för att ha förståelsen för villkoren i den gröna näringen och markägarnas förutsättningar.
Kvalifikationer
Utbildning som agronom, limnolog, biolog eller civilingenjör inom miljö- och vattenteknik eller motsvarande
Erfarenhet från tillstånds- och anmäningsärenden för vattenverksamhet
Gärna erfarenhet av att göra ritningar för våtmarker och bevattningsdammar
Gärna erfarenhet av att göra ekonomiska beräkningar inför byggnation
Gärna erfarenhet av CAD-program
Vi erbjuder Hos oss finns en flexibel arbetsplats med spännande och varierande arbetsuppgifter. Med en stor portion eget driv kan arbetet till stor del utformas av dig själv. Ditt arbete präglas av frihet under ansvar samtidigt som du är med och bidrar till den gröna sektorns utveckling och en levande landsbygd.
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2025-12-07 Vi kommer att behandla ansökningarna löpande.
Välkommen med din ansökan!
Under mer än tjugo år har NVI jobbat med olika vatten- och markprojekt. Det har bland annat genom vårt arbete skapats ett antal nya våtmarker och många hektar vatten i vårt vackra landskap.
I denna rekrytering samarbetar NVI med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som sedan hösten 2025 är ägare av NVI.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-kalmar-kronoberg-blekinge/ Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Kontakt
Pernilla Kåreberg pernilla.kareberg@hushallningssallskapet.se 0766-111742 Jobbnummer
9602599