Vattenfall Power Solutions söker fler projektledare med olika inriktningar
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl. a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Är du en blivande eller erfaren projektledare som kan få ditt team att prestera på topp i banbrytande projekt som förändrar samhället och vill vara med från start när vi bygger ny organisation?
Om jobbet
Vi gör den gröna omställningen möjlig och genomför omfattande investeringar vilket leder till att en mängd spännande och varierande vattenkraftsprojekt kommer att genomföras i Sverige. Du kommer ges möjlighet att leda projekt i vattenkraftanläggningar belägna utmed några av Sveriges största och viktigaste älvar. Som projektledare hos oss är kan du i vissa projekt vara med hela vägen från förstudie till genomförande och överlämning av slutfört projekt.
Vi genomför både större och mindre investerings- och underhållsprojekt inom områden som bygg och anläggning, dammsäkerhet, el- och automationsteknik, maskinteknik, byten/upprustning av turbiner, generatorer och transformatorer, miljöåtgärder, energieffektivisering och säkerhet.
Vem är du?
Vi söker dig med förmåga och vilja att leda olika typer av projekt. Du är en lagspelare som möjliggör samarbete mellan olika kompetenser och organisationer. Du är bra på att kommunicera, bygga förtroende och engagera. Du har lätt för att se helheten och ett tydligt resultatfokus. Du agerar affärsmässigt med entreprenörsanda och sätter alltid säkerheten främst.
Kravspecifikation
Du kan både ha lång och bred projektledarerfarenhet eller vara relativt nyexaminerad med viss arbetslivserfarenhet. Oavsett så kommer du utveckla och utvecklas tillsammans med oss!
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis bygg, samhällsbyggnad, el, elkraft, maskinteknik, miljö, lantmäteri, industriell ekonomi eller annat relevant område
Erfarenhet av projektledning och arbete med dokumentation, samordning och uppföljning
B-körkort
Mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift (svenska och engelska)
Erfarenhet av arbete inom Vattenkraft
Erfarenhet från entreprenadbranschen, upphandling och entreprenad-juridik är meriterande.
Som projektledare har du organisationsförmåga och tycker om att jobba proaktivt med både del- och slutmål i tydligt sikte. Du uppskattar det handlingsutrymme och den variation som jobbet medför, vissa dagar är du ute och reser och besöker anläggningar för möten med kollegor, leverantörer och entreprenörer. Andra dagar blir kanske mer administrativa när du jobbar med dokumentation, analys, uppföljning och planering på ditt kontor.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Umeå med en del resor i arbetet.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Niclas Persson +46 702 03 01 64. För information om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Dinkel jessica.dinkel@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO), Gustaf Treiber (Akademikerna). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 10 maj. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
