Våtlackerare sökes till kommande uppdrag i Varberg/Falkenberg
2026-02-16
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Kungsbacka
, Halmstad
, Härryda
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Är du en skicklig våtlackerare med känsla för kvalitet och ett öga för detaljer? Vi söker nu en erfaren våtlackerare till kommande uppdrag i området kring Varberg och Falkenberg.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Du kommer att arbeta med våtlackering inom industrin där noggrannhet och hantverksskicklighet är avgörande. Det kan förekomma lackering av såväl större som små delar. Arbetet innebär allt från förberedelse och grundarbete till färdig lackering med höga krav på precision och finish.
Arbetstiderna kan variera beroende på vilken kund uppdraget är hos. Du kan jobba såväl dag- som kvällstid.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av våtlackering inom industrin
• Är duktig på finlir och har en naturlig känsla för hantverk
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer
• Är driven, engagerad och vill leverera ett arbete du kan vara stolt över
• Trivs med ett praktiskt arbete
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast lön
