Våtkemisk laborant till kund i Gävleregionen!
Konsultia AB / Laborantjobb / Gävle Visa alla laborantjobb i Gävle
2025-12-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker nu en våtkemisk laborant till vår kund i Gävleregionen. Har du erfarenhet av laborativt arbete inom kemi och trivs i en roll där noggrannhet, kvalitet och samarbete står i centrum? Vill du vara en del av ett team som tillsammans säkerställer hög leveransprecision och bidrar till fortsatt utveckling av verksamheten?
Då kan det här vara rollen för dig.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av laborativt arbete inom kemi, kvalitetsarbete eller liknande. Har du dessutom en eftergymnasial utbildning inom kemi är det starkt meriterande.
Sök tjänsten snarast då urval sker löpande!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som våtkemisk laborant kommer du bland annat att arbeta med:
• Uppslutning av prov
• Utförande av analysarbete med bl.a. teknikerna IC, UV-VIS och ICP-OES
• Utvärdering och rapportering av analysdata
• Underhåll av instrument
• Hantering av inkomna kemikalier och förbrukningsvaror
Du blir en viktig del av ett team som varje morgon planerar och fördelar dagens arbetsuppgifter tillsammans. Under dagen arbetar du självständigt men med nära stöd av kollegorna när behov uppstår - allt för att optimera dagens leverans.Profil
Vi söker dig som är:
• Noggrann, kvalitetsmedveten och effektiv i ditt arbetssätt
• Van att hantera flera analyser parallellt
• Engagerad i förbättringsarbete och trivs med att bidra till utveckling, samt 5S
• Samarbetsorienterad och trygg i ett team
• Självständig i ditt arbete
Övrig information
Tjänsten är en dagtidsroll och du blir anställd av Konsultia men arbetar på plats hos vår kund.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via vår hemsida genom länken i annonsen.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och samarbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal, marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård.
De flesta av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på längre uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
Konsultia finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder, med huvudkontor i Umeå. Läs gärna mer på konsultia.se. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Malin Kjellin malin@konsultia.se Jobbnummer
9634272