Västra militärregionen söker Säkofficer till Und- och säkavd, J2
Chefen för militärregion väst med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Vid underrättelse- och säkerhetsavdelningen finns funktioner för underrättelsetjänst, säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetsskyddstjänst och signalskyddstjänst.
Underrättelsetjänst syftar till att klarlägga främmande verksamhet i Sveriges närområde. Säkerhetsunderrättelsetjänst syftar till att klarlägga Försvarsmaktens skyddsvärden och identifiera hot mot dessa. Säkerhetsskyddstjänst syftar till att säkerställa att Försvarsmakten vidmakthåller kontroll över det som är skyddsvärt.
Som säkerhetsofficer är din huvudsakliga uppgift att arbeta med planering, genomförande, rapportering och utvärdering av den regionala säkerhetsskyddstjänsten samt att planera och leda kontrollverksamhet avseende säkerhetsskyddet inom militärregionen.
Du kommer att arbeta med att utveckla och följa upp säkerhetsskyddsfunktionen i samverkan med övriga delar inom FM samt genomföra planeringsuppgifter inom staben.
Även inhämtning och bearbetning av information, bedriva utredningar av
säkerhetshotande verksamhet riktad mot Försvarsmakten, samt delge olika underlag för beslut i den militära säkerhetstjänsten inom Västra militärregionens markterritoriella ansvarsområde förekommer. Du leder eller deltar i den vardagliga verksamheten i staben och följer upp säkerhetstjänsten i samverkan med övriga delar inom FM.
I tjänsten ingår beredskaps och jourtjänstgöring då Västra Militärregionen leder regional underrättelse- och säkerhetstjänst över tiden. Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap
Yrkesofficer OR7 - OR8 alternativt OF2 - OF3
Utbildad och arbetat som säkerhetschef inom Försvarsmakten
Körkort lägst klass B
Meriterande
Erfarenhet av säkerhetstjänst på OrgE samt högre stab
Erfarenhet av kontrollverksamhet
Utbildad inom IT-systemet IS Undsäk
Erfarenhet av att utbilda och föreläsa
Erfarenhet av stabsarbete Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har vilja att utvecklas och lära dig nya delar inom den militära säkerhetstjänsten.
Du är en person med ett gott omdöme, stor integritet och har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Du har en hög social förmåga och du finner det naturligt att arbeta utåtriktat tillsammans med andra. Att du är pedagogiskt lagd och har god samarbetsförmåga är av
stor vikt. Du är en analytisk person som kan identifiera fel, brister och problem i dess olika beståndsdelar. Du är kreativ och ser lösningar på problem. Du har hög arbetskapacitet och arbetar strukturerat. Ditt engagemang och kunskap behövs för att tillsammans med övriga medarbetare vidareutveckla enheten. Vi tror därför att du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och uppskattar omväxlingen i att arbeta både självständigt såväl som i samarbete med kollegor.
Tidvis är arbetsbelastningen hög vilket innebär att du ska vara stresstålig.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Övrig information
Anställningsform: Yrkesofficer, Tjänstgöringens omfattning: 100%
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.
Vill du veta mer om befattningen kontakta C J2 mrv-j2@mil.se
Fackliga representanter: Samtliga nås via växel 0500-465000
OFR/O, Viktor Johnsson
SACO, Camilla Rosensköld
OFR/S, Leif Wetterlid
SEKO-F, Lola Ahlgren
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9820802