Västra Mälardalens Energi och Miljö söker Driftchef
2026-01-26
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) producerar och levererar fjärrvärme till över 2 500 kunder i Arboga, Köping och Kolsva. Tack vare långsiktiga samarbeten med lokala industrier och skogsbruk har vi en ovanligt miljösmart värme baserad på spillvärme och biobränslen.
Vår produktionsgrupp för fjärrvärme driver pannanläggningar fördelat på tre platser varav två i Arboga och en i Köping. De äldsta anläggningsdelarna är från början av 70-talet och det senaste tillskottet, fastbränslepanna 5 i Arboga, invigdes så sent som 2024.
Produktionen baseras i första hand på spillvärme från närliggande industri. När inte spillvärmen räcker till stöttas produktionen genom förbränning av skogsrester i de tre flispannorna i Arboga. Vid ytterligare effektbehov startas pelletspannor och till sist biooljepannor. Totalt finns 11 pannor installerade i fjärrvärmenätet och bolaget producerar ca 350 GWh värme årligen.
VME:s ansvar omfattar förutom fjärrvärme även gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar samt vatten och avlopp. Våra kunder hör till de mest nöjda i hela landet!
Driftchef till VME
Är du sugen på en ny utmaning i en verksamhet under ständig utveckling?
Vår produktionsgrupp för fjärrvärme befinner sig i en intensiv och spännande utvecklingsresa - bland annat genom starten av en ny pannanläggning i Arboga. Nu har du möjlighet att bli en nyckelperson i den fortsatta moderniseringen av vår värmeproduktion och säkerställa hållbara, stabila och trygga värmeleveranser för våra kunder.
Här får du en vardag där tempot växlar, beslutsvägarna är korta och ditt inflytande är verkligt. Som Driftchef leder du en erfaren och engagerad personalgrupp med en kultur som vi vill ska präglas av tydlighet, nyfikenhet och ansvarstagande. Du är närvarande i verksamheten, stöttande både på grupp- och individnivå, i ett arbete som följer årets naturliga skiftningar och utmaningar.
Vad får du hos oss?
Som Driftchef får du ett övergripande ansvar för drift och långsiktig utveckling av våra produktionsanläggningar. Du blir en viktig röst i den fortsatta moderniseringen av vår fjärrvärmeverksamhet och får handlingsutrymme att forma både teknik och arbetssätt.
I rollen får du möjlighet att:
leda och coacha ett erfaret och engagerat team av drifttekniker
arbeta nära verksamhetens övriga nyckelfunktioner, såsom processingenjör och underhållsingenjör
säkerställa effektiv, säker och optimerad drift av våra värmeverk
fatta snabba beslut i en miljö där du har mandat att påverka
utveckla rutiner, arbetssätt och teknik, med fokus på säkerhet, hög tillgänglighet och långsiktig hållbarhet
vara en närvarande ledare som ser både gruppen och individen, och skapar en trygg kultur där alla vågar bidra
Du arbetar i en miljö där vi ger ansvar, förtroende och utrymme att tänka nytt - och där din erfarenhet och ditt ledarskap kommer göra stor skillnad.
Din arbetsplats på VME Tjänsten utgår idag från Arboga, med kontor och produktionsanläggning även i Köping. Du blir en del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och stolthet över att leverera värme som bidrar till ett tryggt och hållbart samhälle.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av drift av förbränningsanläggningar och som trivs i en roll där teknik, ledarskap och ansvar möts.
Som person är du:
handlingskraftig, men alltid med säkerhet och arbetsmiljö i fokus
strukturerad och tydlig, även när förutsättningarna förändras
kommunikativ, med förmåga att skapa förtroende hos din omgivning
modig, när situationen kräver det - du sätter gränser, prioriterar och skapar förtroende
ansvarsfull och prestigelös, och alltid redo att stötta där det behövs
Du har B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal 0703-50 89 09 lena.brantberg@brapersonal.nu
Robin Erneby, Produktionschef, Fjärrvärme, VME 0221-670 608
Ansök idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Bli en del av vår utvecklingsresa när vi moderniserar fjärrvärmeproduktionen i Köping och Arboga. Vi intervjuar löpande och ser mycket fram emot att välkomna vår nästa Driftchef till VME!
I rekryteringen samarbetar Västra Mälardalens Energi & Miljö AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Västra Mälardalens Energi & Miljö AB.
