Västervik Miljö & Energi AB söker erfaren Distributionselektriker
2025-11-30
Västervik Miljö & Energi AB är ett kommunägt företag, med verksamhet inom energi, miljö och infrastruktur. Vi erbjuder tjänster/produkter inom elnät, stadsnät, vatten, fjärrvärme, avfall & återvinning samt entreprenad. Vår affärsidé är: För en hållbar framtid. Vi utvecklar och levererar lokala hållbara miljö- och energitjänster för kundernas behov. Vår vision är: Energi till Västervik. Med engagemang och innovation leder och utvecklar vi miljö- och energitjänster för framtida generationer. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).
Distributionselektriker Vi hälsar våra nya medarbetare varmt välkomna och söker nu ytterligare distributionselektriker.
Är en hållbar framtid viktig för dig? Du har hittat rätt! På vår arbetsplats står miljön i centrum, och som en del av vårt team kommer du att göra en verklig skillnad för kommande generationer. Just nu utökar vi vårt team med en distributionselektriker, som är passionerad för att driva och inspirera förändring mot en grönare framtid. Publiceringsdatum2025-11-30Om tjänsten
Vi letar efter dig som brinner för att arbeta med både nya installationer och underhåll av befintliga el- och gatubelysningsnät. Tjänsten omfattar även arbete med luftledningar, kablar, stationer och ställverk. Som en viktig del av rollen kommer du att hantera driftfrågor och kundärenden och på sikt även bli en viktig del av vår beredskapsstyrka. I ditt dagliga arbete ingår du i ett team av 26 engagerade kollegor där god samarbets- och kommunikationsförmåga är avgörande. Om dig
Du bör ha en elteknisk utbildning på minst gymnasial nivå eller motsvarande. Vi ser också att du har god erfarenhet av arbete som distributionselektrikerl. B-körkort är ett krav och det är meriterande om du även har truckkort eller BE- och C-körkort.
Vi värdesätter egenskaper som flexibilitet, struktur och servicekänsla samt ett kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp och ha en stark vilja att både lära nytt och utvecklas inom ditt område. Att du är målinriktad och trivs med att hantera flera projekt samtidigt är en förutsättning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, BraPersonal Sverige AB, tel: 0703-50 89 09 lena.brantberg@brapersonal.nu Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast. Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team där vi tillsammans arbetar för en hållbarare framtid!
I rekryteringen samarbetar Västervik Miljö & Energi AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Västervik Miljö och Energi AB Om du behöver hjälp med att hitta bostad erbjuder Västerviks kommuns Inflyttarservice råd och kontakter. De anordnar även regelbundna träffar för att hjälpa dig att snabbt känna dig som hemma i Västervik. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
