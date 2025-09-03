Västerholm söker en bildlärare för ett föräldravikariat
2025-09-03
Om jobbet
Är du en behörig och legitimerad bildlärare som brinner för att inspirera unga att uttrycka sig genom kreativitet och skapande?
Västerholm söker nu en engagerad bildlärare för årskurs 4-9 till ett föräldravikariat.
På Västerholm strävar vi efter högkvalitativ undervisning i en trygg och stimulerande miljö. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar med stort engagemang och ansvar för att varje elev ska få möjlighet att nå sin fulla potential - både kunskapsmässigt, socialt och kreativt. Här värdesätter vi det kollegiala samarbetet högt och tror på kraften i ett starkt team.
Vi söker dig som är en tydlig, inspirerande och relationsskapande pedagog. Du har en passion för bildämnet och ser varje elevs unika uttryck som en tillgång. Du är strukturerad, lyhörd och kreativ i din undervisning, och du varierar arbetssätt för att möta olika behov.
Du kommer att undervisa i ämnet bild för årskurserna 4-9, med ansvar för planering, genomförande och bedömning. Du blir en viktig del av vårt engagerade ämneslag och får möjlighet att både inspirera och utveckla elevernas kreativa förmåga.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Lärarexamen med ämnesbehörighet i bild
Erfarenhet av undervisning i årskurs 4-9 är meriterande
Tjänsten är ett föräldravikariat med start omgående, eller enligt överenskommelse, och pågår till slutet av februari 2026.Om företaget
Västerholm är en F-9-skola belägen mitt i Skärholmen med goda kommunikationer via både buss och tunnelbana. Vår vision är enkel men kraftfull: Alla ska lyckas!
Vi arbetar efter våra ledord: Trygghet, ansvar och kunskap - vår kompass på kunskapens resa.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobba@vasterholm.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobba@vasterholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bildlärare åk 4-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerholms Friskola AB
(org.nr 556567-2812), http://www.vasterholm.se
127 47 SKÄRHOLMEN Kontakt
Biträdande rektor Högstadiet
Camilla Tenggren camilla.tenggren@vasterholm.se Jobbnummer
9490705