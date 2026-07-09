Västerängsskolan i Skurup söker lärare Svenska. SO. Engelska åk 7-9
Skurups kommun, Västerängsskolan / Grundskollärarjobb / Skurup Visa alla grundskollärarjobb i Skurup
2026-07-09
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Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Vi söker nu en engagerad lärare i svenska, SO och engelska för årskurs 7–9 till ett vikariat under läsåret 2026/2027. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en verksamhet där elevernas kunskapsutveckling, trygghet och trivsel står i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i dina ämnen. Du arbetar aktivt för att skapa en tillgänglig och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Undervisa i svenska, SO och engelska i årskurs 79.
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån styrdokumenten.
• Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
• Vara mentor för en grupp elever.
• Samverka med vårdnadshavare, elevhälsa och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska, SO och engelska för årskurs 79.
• Har goda kunskaper om skolans styrdokument och erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp undervisning.
• Har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och ett positivt förhållningssätt.
• Skapar goda relationer och bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö.
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
• Är engagerad, lösningsfokuserad och flexibel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett utvecklande och meningsfullt arbete.
• Engagerade och stöttande kollegor.
• Möjlighet att bidra till skolans fortsatta utveckling.
• En arbetsplats där samarbete, kvalitet och elevfokus står i centrum.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-08-10 eller efter överenskommelse, upphör: 2027-06-17 .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vid denna rekrytering tillämpas löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups Kommun
(org.nr 212000-1082)
Humlegatan 1 (visa karta
)
274 38 SKURUP Arbetsplats
Skurups kommun, Västerängsskolan Kontakt
Rektor
Eva Lidén +46411536280 Jobbnummer
9998241