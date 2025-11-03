Västanviks folkhögskola söker en verksamhetsutvecklare med driv och nytänk!
2025-11-03
Vill du vara med och utveckla en unik folkhögskola där teckenspråk och folkbildning står i centrum? Västanviks folkhögskola står i ett spännande utvecklingsskede och söker en verksamhetsutvecklare på heltid som vill vara med och forma framtiden.
Du behöver inte nödvändigtvis ha din bakgrund i utbildningsvärlden - viktigare är att du brinner för utveckling, ser samband och har en vilja att förbättra. Vi välkomnar särskilt dig med förmågan att gå från idé till handling och som trivs i en miljö där förändring och kreativitet är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vi står inför en spännande utveckling där vi vill bredda vår verksamhet med ökat fokus på uthyrning, konferens, event och turism inom Siljansområdet.
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare som vill ta ett helhetsgrepp om vår fortsatta utveckling och driva den framåt tillsammans med oss.
I rollen får du ett brett ansvar för att vidareutveckla, effektivisera och samordna verksamheten med utgångspunkt i vår befintliga infrastruktur - folkhögskola, förskola, fastighet, restaurang samt gästhem & konferens.
Du arbetar nära rektorn och delar chefskapet med henne. Tillsammans leder ni en organisation med cirka 30 medarbetare.
Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, affärsmässigt och resultatinriktat, samtidigt som du har förmåga att inspirera, samverka och skapa engagemang i hela verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara chef och tillhöra ledningen tillsammans med rektor och ekonomichef
• Ansvara för verksamheten inom uthyrning, konferens, event och turism
• Driva och utveckla befintliga verksamhetsgrenar, med särskilt fokus på dessa områden
• Samverka med rektor i frågor som rör skolans utbildningsverksamhet
• Planera och genomföra projekt kopplade till utbildning, turism och besöksnäring
• Utveckla samarbeten och nätverk med samarbetspartner, externa aktörer och leverantörer
• Ansvara för marknadsföring och synlighet av verksamheten i relevanta kanaler
• Säkerställa kvalitet och effektiva rutiner i verksamheten
• Driva och genomföra strategiska initiativ för att stärka verksamhetens resultat och attraktionskraft
• Budget- och resursplanering samt uppföljning av verksamhetens mål och resultat
Efterfrågade kvalifikationer
• Erfarenhet av ledarskap, gärna inom utbildning eller liknande verksamhet
• God erfarenhet om besöksnäringen i Dalarna, och gärna erfarenhet av fastighetsutveckling
• Gedigen utbildning inom projektledning, affärsutveckling, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av marknadsföring och kommunikation i relevanta kanaler
• Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och leverera resultat
• Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
• Digital kompetens och vana att använda IT-stöd för planering och uppföljning
• Erfarenhet av dövkompetens (meriterande)
• Teckenspråkskunskaper (meriterande)Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är en driven lagspelare med positiv inställning till utmaningar. Du är resultatorienterad och får saker att hända, analytisk och självständig i ditt arbete. Du trivs med att samarbeta med många olika aktörer för att skapa en meningsfull och inkluderande miljö för både deltagare och personal.
Anställningsform och omfattning
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning, tillträde snarast möjligt.
Om Västanviks folkhögskola
Västanviks folkhögskola är en riksrekryterande internatskola belägen i Leksand, med filial i Stockholm. Skolan erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser i en teckenspråkig miljö samt gästhem och konferensverksamhet. I Leksand driver vi egen fastighet, restaurang och förskola.
Vår verksamhet vilar på folkbildningens värdegrund och formas utifrån samhällets behov. Huvudman för skolan är Sveriges Dövas Riksförbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: maria.rudin@vastanviksfhs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carlborgsons Gård/ Västanviks Folkh.Skola Ek Fö
, http://www.vastanviksfhs.se
Västanvik Winterommes Väg 5 (visa karta
793 92 LEKSAND Arbetsplats
Carlborgsons Gård/ Västanviks Folkh Skola Ek F Kontakt
Rektor
Maria Rudin maria.rudin@vastanviksfhs.se 0735002392 Jobbnummer
9586864