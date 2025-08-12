Västanfors Västervåla församling söker en kock 100%
2025-08-12
Västanfors Västervåla församling, Svenska kyrkan i Fagersta, har både traditionell kyrklig verksamhet, konferensverksamhet och friskola. I bolagsform drivs också behandlingshem, begravningsbyrå, juridisk byrå, vårdcentral och hotell. Koncernen har ca 130 anställda. Läs mer på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/vastanfors
Vi behöver en tredje kock till vårt arbetslag i Lindgårdens kök, där vi lagar allt från dagens lunch och festmåltider till skolmat. Arbetsuppgifterna är varierade med mycket kundkontakt. Tyngdpunkten för vår nya kock blir att laga mat till våra skolelever och förskolebarn, även specialkost. Kockarnas arbetstid är huvudsakligen dagtid.
Vi söker dig som har relevant yrkesutbildning och erfarenhet i branschen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Facklig företrädare: Åsa Dahlström, Kommunal, tel 0223-434 23, epost: asa.dahlstrom@svenskakyrkan.se
Vi ser fram emot din ansökan med bifogat CV. Rekrytering sker fortlöpande.
Ansökan skickas till Västanfors Västervåla församling
epost: vastanfors-vastervalaforsamling@svenskakyrkan.se
Märk mejlet: "Ansökan kock"
För mer information kontakta kökschef Kerstin Långström tel 0223-434 20.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: vastanfors-vastervalaforsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Västanfors Västervåla församling Kontakt
Åsa Dahlström asa.dahlstrom@svenskakyrkan.se 0223-434 23 Jobbnummer
