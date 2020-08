Vass säljare sökes till The Body Shop Tuna Park, Eskilstuna - The Body Shop Svenska AB - Säljarjobb i Eskilstuna

The Body Shop Svenska AB / Säljarjobb / Eskilstuna2020-08-25Till vårt team i Tuna Park söker vi en passionerad och flexibel säljare på deltid, i genomsnitt 4 h per vecka. Är du en engagerad och snabblärd person som gärna tar för dig och drivs av att ge kunderna det lilla extra? Då ser vi fram emot att se din ansökan till den här tjänsten!VAD KAN VI ERBJUDA DIG:Hos oss blir du en del av ett team med härliga kollegor som brinner för det vi gör. Vi satsar på dig och din kompetens genom regelbundna utbildningar. Du har möjlighet till månadsbonus, friskvårdsbidrag och betalda timmar för volontärarbete. Givetvis följer vi detaljhandelsavtalet.Om du delar våra värderingar och vår passion att göra affärer på ett lite annorlunda sätt ("Business as unusual") kan The Body Shop vara platsen för dig!ROLLEN SOM SÄLJARE:Som säljare är ditt största fokus att med service i världsklass sälja våra fantastiska produkter och vara ansiktet utåt för vårt varumärke. Genom storytelling, våra värderingar och stort engagemang hjälper du våra kunder att hitta rätt produkter. Via bland annat makeup-rådgivningar och hudvårdskonsultationer ser vi till att kunden får en helhetsupplevelse utöver det vanliga och vill komma tillbaka till oss.VI SÖKER DIG SOM:Är en ambassadör för vårt varumärke och delar våra värderingarÄr flexibel och ansvarsfullHar ett genuint intresse för hudvård och makeupHar glimten i ögat och massor av positiv energiÄlskar att ge kunderna det lilla extraÄr en tävlingsmänniska som drivs av att överträffa försäljningsmålHar minst ett års erfarenhet av försäljning inom retail, med fördel av liknande produkterMakeup- och/eller hudvårdsutbildning är meriterandeANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställnings tillämpasOMFATTNING: Deltid, 4 h/veckaTILLTRÄDE: OmgåendeSISTA ANSÖKNINGSDAG: 25 september 2020Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!PS. Skriv dina kontaktuppgifter i ditt CV och döp gärna dokumenten med ditt för- och efternamn, t.ex. "Förnamn Efternamn CV" och "Förnamn Efternamn personligt brev". Detta underlättar i vår urvalsprocess, tack på förhand .The Body Shop är en arbetsgivare som står för lika möjligheter för alla. Vi uppmuntrar ansökningar från kvalificerade och kompetenta sökande oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper än ditt yttre. Därför ser vi gärna ansökningar utan foto.2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-25The Body Shop Svenska ABGunborg Nymansv 263222 ESKILSTUNA5332207