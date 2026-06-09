Vasa Real söker ma/NO/tk-lärare åk 4-9 tillsvidare
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat kopplat till den egna undervisningen.
Vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov och anpassa undervisningen därefter.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Vasa Real är en grundskola på Norrmalm i Stockholm där samtliga Ma/NO/TK-lärare har legitimation och håller hög undervisningskvalitet. Vi har cirka 800 elever i årskurs 1–9. Skolan har en Judisk profil, klasser med musikinriktning (åk 7–9) och en mottagningsgrupp för nyanlända. Undervisningen sker utifrån en holistisk syn där samtliga delar verkar för att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential, en skola där alla möts med tolerans och respekt samt får möjlighet till god kunskap inför framtiden. Vasa Real är HBTQI-certifierad, vi tror på alla människors lika värde, och vi lägger stor vikt vid att personalen delar denna värdering vid anställning.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en entusiastisk, legitimerad Ma/NO/TK-lärare för grundskolans senare del (åk 4-9). Genom ditt engagemang får du eleverna att bli intresserade och aktiva på dina lektioner, med fullt fokus på deras måluppfyllelse. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar både enskilt och i grupp, genomför, utvärderar och säkerställer en kvalitativ pedagogisk verksamhet som skapar sammanhang för elevernas hela skoldag. Du tillhör ett arbetslag som samverkar kring eleverna på enheten. I tjänsten ingår mentorskap. Vasa Real fokuserar på utveckling och du blir en viktig kugge i detta arbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad Ma/NO/TK-lärare för årskurs 4-9.
Det är viktigt att du:
levandegör undervisningen så att eleverna förstår ämnets innehåll och nyttan med den
har fungerande strategier för ledarskapet i klassrummet, så att du kan möta både elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar på ett adekvat sätt
gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära
tar till dig resultatet av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och omsätter det i din undervisning
ser samverkan med övriga Ma/NO-lärare som en nödvändighet för att öka likvärdigheten för eleverna
tar ansvar för din egen kompetensutveckling för att utvecklas i ditt arbete
Det är viktigt att du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt. Det är meriterande om du har minst tre års undervisningserfarenhet men även nyutbildade är välkomna att söka.
Som person motiveras du av nära samarbete och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter om sådana uppstår. Du har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett sätt så att alla elever får stöd respektive utmaningar. Att se digitala hjälpmedel som en naturlig del av "verktygslådan" är också viktigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga och interaktion med elever, vårdnadshavare och kollegor måste styrkas även vid referenstagning.
Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att efordliga beslut fattas. Vänligen bifoga din lärarlegitimation med behörighetsförteckning redan i ansökan.
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.Övrig information
Du skriver din ansökan på svenska och vi söker endast lärare med examen och legitimation enligt beskrivning av tjänsten. Tar du examen till sommaren 2026 är du också välkommen att söka.
Tjänsten tillsättes endast under förutsättning att inte övertalighet råder.
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. Läs mer på www.pedagogstockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlbergsvägen 15 (visa karta
)
102 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Peter Rönnbäck peter.ronnback@edu.stockholm.se 0850844717 Jobbnummer
9954171