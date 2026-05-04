Varuplockare till The Magnum Ice Cream Company i Örebroområdet

Jobandtalent Sweden AB / Butikssäljarjobb / Örebro
2026-05-04


Visa alla butikssäljarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Örebro, Kumla, Lindesberg, Karlskoga, Degerfors eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-05-04

Om företaget
The Magnum Ice Cream Company är en ledande aktör inom glass och står bakom några av världens mest ikoniska varumärken, såsom GB flerpack, klassikerlådan, Magnum och Ben & Jerry's med flera. Med starka varumärken, hög innovationsgrad och ett brett sortiment är bolaget en självklar partner inom dagligvaruhandeln. Företaget driver kategorin framåt genom kvalitet, tydlig varumärkespositionering och stark närvaro i butik.

Om rollen
I rollen som merchandiser/varuplockare kommer du att ansvara för att produkterna är välfyllda, snyggt exponerade och tillgängliga för kunder i butik. Du kommer att besöka flera olika butiker i Örebroområdet för att säkerställa att varorna är korrekt placerade och presenterade på ett sätt som ökar försäljningen.
Arbetet utförs på lördagar med start kl. 08.00.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:

Varuplock och påfyllning av glassprodukter

Säkerställa korrekt exponering enligt riktlinjer

Rapportering efter utfört arbete

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, noggrann och har ett öga för detaljer. Du tar ansvar för ditt arbete och har en god förmåga att planera och strukturera din tid på ett effektivt sätt.
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med ett arbete där du får ta egna initiativ. Du har ett naturligt driv och motiveras av att skapa ordning, struktur och en attraktiv butiksmiljö.
Erfarenhet av varuplock, merchandising eller liknande arbete inom detaljhandeln är meriterande, men inget krav.

Kvalifikationer
B-körkort

Tillgång till egen bil

Anställningsform

Visstidsanställning från vecka 23 till och med vecka 32

Omfattning: ca 5-7 timmar per vecka

Du blir anställd av Storesupport by Job&Talent och arbetar på uppdrag hos vår kund.
OM OSS
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
ANSÖKAN
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare. Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7676326-1979933".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Klostergatan 23 (visa karta)
703 61  ÖREBRO

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9890290

Prenumerera på jobb från Jobandtalent Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobandtalent Sweden AB: