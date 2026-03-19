Varuplockare på deltid till byggvaruhus i Göteborg sökes
Retail Support Båstad Sweden AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-03-19
Visa alla jobb hos Retail Support Båstad Sweden AB i Göteborg
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Retail Support är ett svenskt företag som sedan starten 2012 vuxit kraftigt och representeras nu även i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Island. Vi riktar oss till leverantörer inom framförallt byggvaruhandeln där vi erbjuder tjänster i form av butikslogistik, om- och tillbyggnader i butik samt event i olika omfattning. Retail Support är en del av Svensk Handel och har kollektivavtal med Handelanställdas förbund.
Koncernen utgörs av drivna och engagerade personer som trivs i att arbeta i team. Vi tror på positiv anda under vårt dagliga arbete och sätter stort värde i att skapa en stark sammanhållning och teamkänsla. Hos oss erbjuds du ett varierande arbete med möjlighet till att få växa in i nya roller över tid. Vår utgångspunkt är att en medarbetare som trivs på jobbet också är den främsta ingrediensen för en lyckad produkt.
Nu växer vi och behöver bli fler!Om tjänsten
Din roll på Retail Support är lager- och varuplockare där du kommer vara den förlängda armen mellan leverantörer och deras kunder i butik. Du kommer främst arbeta med att fronta, exponera och fylla på varor enligt leverantörens önskemål ute i butik.
Arbetstiden är förlagd måndag - fredag med stora möjligheter att påverka sin arbetstid. Tjänsten är på deltid och är beroende av vecka och säsong! Goda möjligheter till jobb under sommaren.
Vi söker Dig som är driven, social och flexibel och som inte backar för hårt och fysiskt arbete när det krävs. Vi vill att du ska trivas med att jobba i team, samt gilla att ha eget ansvar då mycket av arbetsuppgifterna sker helt självständigt i butiken. Du bör vara noggrann och ha ett sinne för ordning och reda.
Din arbetsvardag kommer både bestå både av varuplock i butik men även ombyggnationer. Då uppdragen kommer ske på olika butiker och orter så är tillgång till bil och körkort ett krav.
Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare, utan vem du är som person och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Har du tidigare erfarenhet av orderplock ses dock detta som meriterande. Likaså tillgång till bil, då arbete kan ske på flera platser vid behov.
Du kommer att få genomgå internutbildningar och introduktion på arbetsplatsen vilket innebär att du behöver behärska svenska språket.
Vi välkomnar dig till ett ungt, roligt företag med stark sammanhållning och stort fokus på trivsamhet och kommunikation! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
(org.nr 556604-1009), https://rs-sweden.se/
